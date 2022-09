Dirk Decuypere schrijft boek over 150 jaar brandweer in Moorslede

De Moorsleedse brandweer bestaat 150 jaar. Die verjaardag werd uitgebreid gevierd met onder andere een brandweerfuif, brandweer zonder grenzen en tal van demonstraties. Secretaris Dirk Decuypere schreef naar aanleiding van het 150-jarig bestaan ook een boek. “Het boek vertelt ons brandweerverhaal, maar toont ook dat het niet eenvoudig is om partner te zijn van een brandweerman.”

De Moorsleedse brandweer werd naar aanleiding het anderhalve eeuw bestaan vrijdagavond ontvangen in het gemeentehuis van Moorslede. Burgemeester Ward Vergote (Visie) overhandigde de brandweer een aandenken waarna een druk feestweekend met tal van activiteiten werd ingezet. Zo organiseerde de brandweer een fuif en was er op zondag een fietstocht en een brandweer zonder grenzen. “150 jaar brandweer is iets speciaals. Dat konden we ook niet zomaar voorbij laten gaan. De brandweer heeft in al die jaren een enorme evolutie ondergaan. Zo huisden we vroeger bijvoorbeeld jarenlang naast het gemeentehuis”, aldus postoverste Filip Louagie.

Hij vindt het vooral opmerkelijk dat al zes generaties lang een groep mensen uit de gemeente zorgt voor de veiligheid van de bewoners. “Maar we zijn meer dan een hulpdienst. We zijn een vereniging tussen de mensen.”

Krantje wordt boek

In de aanloop naar de festiviteiten bracht de brandweer haar eigen Pompiergazette uit. Secretaris Dirk Decuypere schreef in het krantje een korte geschiedenis van de brandweer neer. “Ik begon er eerlijk gezegd pas aan in mei, maar via de heemkundige kring, het gemeentelijke archief en via voormalige brandweermannen verkreeg ik zoveel informatie dat ik zelf een boek zou kunnen schrijven over de brandweer.” Zo gezegd, zo gedaan. Dirk kroop de voorbije maanden in zijn pen. “Het eindresultaat is een eerbetoon aan de plaatselijke brandweer.” Alle brandweermannen in die 150 jaar worden er in vermeld, maar ook de evolutie binnen de brandweer wordt duidelijk uitgelegd. “Het materiaal is enorm geëvolueerd. Wist je bijvoorbeeld dat men vroeger moest bellen naar het nummer 44 wanneer er een brand was?” Het boek omvat ook enkele oude documenten. Zelfs facturen, die jarenlang geleden werden gemaakt naar aanleiding van een brandweertussenkomst, zijn er in te vinden. Specifieke incidenten heeft Dirk niet opgenomen in het boek. “Uit respect voor mogelijke slachtoffers.”

“Het is niet evident om partner te zijn van een brandweerman of -vrouw”

Met zijn boek wil Dirk ook graag de partners van de brandweerlui in de kijker zetten. “Het is zeker niet evident om partner te zijn van een brandweerman- of vrouw. Ik ben meermaals weggelopen van tafel. Niet enkel de brandweermensen, maar ook hun partners verdienen heel veel respect.”

Het boek ‘Historiek van 150 jaar brandweer Moorslede 1872 – 2022 Mensen maken de brandweer’ is verkrijgbaar voor 19 euro via Dirk. De opbrengst wordt geschonken aan de vzw Pinocchio die zich inzet voor kinderen en jongeren met brandwonden.