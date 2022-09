Dirk De fauw: “Veelkleurige stoelen zijn inbreuk op het Brugs terrassenreglement”

In Brugge is er (politieke) commotie ontstaan over de veelkleurige stoelen op het terras van café La Casita, in de schaduw van de Sint-Salvatorskathedraal. “We kunnen geen uitzondering maken voor één horecazaak, een kakafonie van kleuren is in strijd met ons terrassenreglement”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Gemeenteraadslid Annick Lambrecht (Vooruit), gewezen schepen en voorzitter van de Brugse gemeenteraad, heeft een schriftelijke vraag ingediend bij het huidig stadsbestuur: “Ik werd gecontaceerd door Brugse jongeren, die vaak iets gaan drinken in La Casita. Ze waren verontwaardigd, want herbergierster Nina Corty had een brief gekregen van de Stad dat haar veelkleurige stoeltjes niet reglementair waren.”

Regenboog stoelen

“Nina Corty heeft nadien met mij overlegd: moet ik wachten met het overschilderen van mijn stoelen, om ze een uniform kleur te geven? Ik heb haar toen verteld dat ik een schriftelijke vraag zou indienen, in de hoop dat het reglement aangepast wordt. Dat Brugge uniformiteit wil op grote pleinen, begrijp ik. Maar dat mooie, veelkleurige terrassen in een zijstraatje niet geduld worden, is erover. La Casita wordt geprezen in internationale reisgidsen en staat zelfs in de Elle! Het is een toffe zaak, met regenboog stoelen. Niet in vuil plastiek.”

“Het is ongehoord dat er plots opgetreden wordt tegen een terras na ruim twee jaar. Brugge wil met bloembakken en groene stoelen langs de vesten kleurrijk zijn, maar een mooi terras mag niet. Er zijn veel minder fraaie terrassen in Brugge die wel getolereerd worden”, aldus Annick Lambrecht.

Unaniem goedgekeurd

Heeft de voormalige schepen niet zelf indertijd mee het terrasreglement opgesteld? Annick Lambrrecht: “Het vroegere reglement is niet meer in voege en sprak niet over kleuren. Wat het huidig reglement precies inhoudt, weet ik niet. Precies daarom heb ik een schriftelijke vraag gesteld. Er is nood aan duidelijkheid. De wijsheid moet zegevieren, zo’n belachelijke uitvoering van een reglement wil ik niet steunen.”

Burgemeester Dirk De fauw reageert fijntjes: “Ons terrasreglement van november 2020 bepaalt expliciet welke vijf kleuren er toegelaten zijn voor de stoelen. De Brugse gemeenteraad heeft dat unaniem bekrachtigd, ook Annick Lambrecht was pro. Onze schepenen heben toen haarfijn in het stadhuis uitgelegd welke kleuren wel mochten. Is Annick dat allemaal vergeten? Alle stadsdiensten hebben positief geadviseerd. Ook Unizo en Horeca Brugge blijven voorstander van dit reglement. We kunnen geen uitzonderingen toestaan.”

“Weet je hoe die polemiek ontstaan is? We kregen klachten over La Casita, omdat die kroeg zijn terras teveel uitgebreid had. Te dicht bij een historisch monument als de kathedraal. Ze kreeg twee brieven, met de aanmaning een gas-boete te betalen voor die inbreuken. In die brieven werd ook gemeld dat die vele kleuren niet in overeensteming waren met het terrasreglement. Ze zal de stoelen nu zelf herschilderen en heeft wijselijk woensdag de vraag van televisieploegen voor reportages afgewimpeld. Ze wil de polemiek niet ten top voeren.”