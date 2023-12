Dirk De fauw start De Warmste Week in Brugge

Met een druk op een rode knop heeft de Brugse burgemeester Dirk De fauw samen met Niels Destadsbader en vier VRT-presentatoren Eva De Roo, Sander Gillis, Sam De Bruyn en Robin Keyaert maandag om 16 uur De Warmste Week in Brugge afgetrapt. Voorlopig blijft de overrompeling van Brugges grootste plein uit. Wellicht komt daar straks verandering in met de concerten van Coely, Bazart en Pommelien Thijs.

Een week lang maakt VRT non-stop radio en televisie vanuit Brugge, in het kader van De Warmste Week. Inmiddels hebben 4.000 acties zich voor het goede doel – opgroeien zonder zorgen laten registreren. Met het verzoekje ‘Ik wil dansen’ van Froukje werd De Warmste Week ingezet.

Selfies met Niels en Dirk

Grappig detail: na de druk op de knop kreeg burgemeester Dirk De fauw meer verzoekjes om te poseren voor de foto dan Niels Destadsbader. Al kwamen die vragen vooral van oudere dames. Coely bakte ter plaatse al enkele taartjes, later deze week komt onder meer Jeroom hetzelfde doen.

De stad Brugge verwacht veel bezoekers. Burgemeester Dirk De fauw vraagt hen om bij voorkeur met het openbaar vervoer te komen. Veiligheidshalve zijn er extra randparkings ingericht, bussen van De Lijn zorgen voor de verbinding naar en van ‘t Zand tot 1 uur ‘s nachts.

Leerlingen van het Sint-Lodewijkscollege gaven een cheque van 5.050 euro. © svk

Voor de dorstigen kocht het stadsbestuur 240.000 herbruikbare bekers, die uitgedeeld werden aan de horecazaken op ’t Zand.

Schijt-je-rijk

Zo maakten maandagnamiddag 50 leerlingen van het Sint-Lodewijkscollege uit Brugge hun opwachting. “We hebben 5.050 euro opgehaald met allerlei acties”, vertelt derdejaars Emilie Anné (14), die de actie voor de micro mocht toelichten. “Zo organiseerden we een sponsorloop, we hebben 1810 toertjes rond ons college gelopen. Daarnaast was er een tombola, de verkoop van chocolade en kerstkaarten. We hebben zelf een schijt-je-rijk wedstrijd op touw gezet.”