Dirk De fauw staat lijnrecht tegenover partijgenote en staatssecretaris Nicole de Moor: “Zeebrugse haven is foute keuze voor vluchtelingenponton”

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor (CD&V) overlegt met de havenbesturen om nieuwe locaties te vinden voor pontons om asielzoekers op te vangen. Momenteel baat Fedasil één asielcentrum uit op een ponton, de Reno-boot in Gent. Daar worden momenteel 224 asielzoekers opgevangen. Er wordt nu onderzocht of dit ook in Zeebrugge en Oostende mogelijk is. Volgens de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&), ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges, is er in Zeebrugge geen plaats: “Met de transmigrantenproblematiek is Zeebrugge trouwens een foute keuze voor een vluchtelingenponton.”

Volgens Nicole de Moor is er nog altijd een groot tekort aan opvangplaatsen: “We zijn dus voortdurend op zoek naar bijkomende plaatsen. Vorig jaar openden we veertien opvangcentra, onder meer in voormalige jeugdverblijven of kazernes. Naast die klassieke opvangcentra zoeken ook naar alternatieve oplossingen, zoals pontons of containerdorpen. Ik heb de havens uitgenodigd voor overleg om samen met hen na te gaan of er nog locaties zijn voor dergelijke pontons. Het gaat om de havenbesturen van Brussel, Oostende, North Sea Port (de fusie van Gent, Terneuzen en Vlissingen) en Antwerp-Bruges.”

Rederijen

Fedasil heeft contacten met verschillende rederijen om op korte termijn over nog van dergelijke pontons te kunnen beschikken. De moeilijkheid is echter om een geschikte locatie te vinden om een dergelijk ponton te laten aanmeren.

Naast het creëren van opvang werkt staatssecretaris Nicole de Moor aan structurele maatregelen om meer mensen te doen vertrekken uit de opvangcentra: “Ik wil achterdeurtjes sluiten die het vandaag mogelijk maken dat een 1.000-tal personen na een negatieve asielbeslissing toch nog in de opvang blijven. Opvangplaatsen moeten toekomen aan wie in een lopende asielprocedure zit. Ik zal mijn pakket met hervormingsmaatregelen deze week opnieuw bespreken met de kern.”

Geen plaats

De Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V), partijgenoot van Nicole De Moor én ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges, bevestigt dat het havenbestuur een brief gekregen heeft van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie: “Er is een digitale vergadering gepland op 2 maart. De bedoeling is om vluchtelingenpontons voor 200 asielzoekers aan een kade te installeren.”

“Ik heb een foto gezien van het ponton in de Gentse haven, daar worden asielzoekers in containers opgeborgen. We hebben het dossier al eens technisch laten screenen. De Port of Antwerp-Bruges is al te druk bezet, nagenoeg alle kades zijn in concessie gegeven aan rederijen. Ik zie niet meteen een kaaimuur waar dat ponton zou kunnen aanmeren, er is dus niet onmiddellijk een oplossing voor het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers in onze haven.”

Fout signaal

“Zeker niet in Zeebrugge! Onze zeehaven lijkt mij nu niet de ideale locatie voor dit probleem, gezien de problematiek van de transmigranten. Alle terminals worden nu met camera’s goed bewaakt, het is moelijker geworden om als verstekeling aan boord van een schip illegaal mee te reizen naar het Verenigd Koninkrijk. Met een vluchtelingenponton langs de kade geef je een fout signaal aan de asielzoekers. In de trant van : stap maar van je ponton over op een boot richting het Beloofde Engeland”, aldus Dirk De fauw.