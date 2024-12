Dirk De fauw na aanslag in Maagdenburg: “De Warmste Week is goed beveiligd, ‘t Zand is met pitagones afgesloten”

Moeten ook wij na de dodelijke terreurdaad in het Duitse Maagdenburg vrezen voor een aanslag op een West-Vlaamse kerstmarkt of tijdens de massaal bijgewoonde optredens op ‘t Zand tijdens De Warmste Week? Volgens burgemeester Dirk De fauw is De Warmste Week met ‘pitagones’ hermetisch afgesloten: er kan geen auto door de politiebarricades.

Vrijdagavond reed een arts (!) met Saudische roots, die al lang in Duitsland woont en werkt, met zijn auto in op de kerstmarkt van Maagdenburg. Tot nu toe zijn er minstens vijf doden en 200 gewonden. De terreurdaad doet ook vragen rijzen over de veiligheid van onze kerstmarkten en grootschalige evenementen in deze eindejaarsperiode.

Veel agenten

De Warmste Week in Brugge lokt dagelijks tot 15.000 bezoekers naar ‘t Zand. Volgens Brugs burgemeester Dirk De fauw is er geen nood aan extra veiligheidsmaatregelen na de terroristische aanslag in het Duitse Maagdenburg: “Er zijn al heel wat veiligheidsmaatregelen, die moeten we niet extra opvoeren. Er zijn talrijke agenten in uniform en in burger aanwezig op ‘t Zand. Vanuit het politiehuis monitoren we met alle hulpdiensten het gebeuren, zodat er snel kan ingegrepen worden.”

Barricades

“Belangrijk om weten is ‘t Zand tijdens De Warmste Week op alle invalshoeken met pitagones en politievoertuigen gebarricadeerd is. Er kan daar geen auto op volle snelheid door. Dat was al zo voor de aanslag in Maagdenburg. Er komt veel volk naar Brugge tijdens deze eindejaarsperiode, we kunnen de stad niet permanent afsluiten. Maar onze politie is bijzonder waakzaam voor abnormaal gedrag”, aldus Dirk De fauw.