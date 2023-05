Dirk De fauw: “De houdbaarheidsdatum van de Brugse bruggen is overschreden”

“De houdbaarheidsdatum van de meeste Brugse bruggen is overschreden”, bekende burgemeester Dirk De fauw (CD&V) tijdens de gemeenteraad woensdagavond.

Joannes Logghe (CD&V) hekelde de bruggenmiserie in Brugge. Hij vroeg het stadsbestuur om betere afspraken te maken met de Vlaamse Waterweg. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zette de puntjes op de ‘i’: “Ik herinner mij een eerste vergadering over de brug van Steenbrugge in 1995. Anno 2023 is er nog altijd geen nieuwe brug. Maar de werken starten eindelijk volgend jaar, de afwerking is voorzien in 2026.”

‘s Nachts

“Het zijn niet de enige werken, op korte termijn is er een interventie nodig voor de Katelijnepoortbrug. Daarvoor zal het verkeer korte tijd onderbroken worden. En op 5 juni zullen er ‘s nachts onderhoudswerken uitgevoerd worden aan de slijtlaag van alle bruggen.”

“Veel meer mobiliteitsproblemen zal de aanpak van de Boudewijnbrug in 2024 veroorzaken, omdat we de ring moeten afknippen! Deze klus wordt via de formule van een publiek-private samenwerking gerealiseerd: een private aannemer bouwt, de Vlaamse overheid huurt nadien de brug en betaalt jaarlijks af.”

Kruispoort

“De renovatie van de fietsbrug van de Brugeoise zal in september af zijn. De nieuwe Krakelebrug is voorzien voor 2025-26. Er is een dossier aangelegd voor de vervanging van de tijdelijke Kruispoortbrug door een definitieve constructie in 2027-28. Er is dus nog wat bruggenmiserie de komende jaren. Er is veel werk aan de winkel, we staan voortdurend in dialoog met de Vlaamse Waterweg en de bevoegde minister”, aldus Dirk De fauw.