Dirk (71) wil senioren massaal op de fiets: “De veiligheid is essentieel”

Dirk De Keyzer (71) uit de Zandstraat heeft zich sinds een paar jaar geëngageerd in Okra Oostrozebeke, waar hij het recreatief fietsen op de kaart heeft gezet. “Ik wil van fietsen de bezigheid bij uitstek maken voor senioren.”

Dirk De Keyzer is een gepensioneerd technicus die zijn actieve loopbaan afsloot bij de bouwfirma Vuylsteke, gespecialiseerd in wegenbouw en transport. “Op 58-jarige leeftijd maakt ik voor de eerste keer kennis met Okra Oostrozebeke op aanraden van mijn schoonbroer Paul Vantieghem, die me aanmoedigde om de stap te zetten. Ik zag dat wel zitten, want ik ben nogal sportief van aard en heb vele jaren voetbal gespeeld en ook aan atletiek gedaan bij Sobeka Bekaert in Zwevegem. Bij Okra Oostrozebeke ben ik gestart als gewoon lid, maar al vlug werd me gevraagd om het bestuur te versterken. Mijn eerste activiteit bestond erin om de fietskalender op te stellen, maar ook alle andere activiteiten van het werkjaar. Ik voel me heel goed bij Okra, waar ik intussen het sportgedeelte volledig op mij genomen heb. Vooral het fietsen en het kaarten zijn mijn ding. Het is mijn doel om van fietsen de bezigheid bij uitstek te maken bij senioren en daar slagen we aardig in. Het deelnemersveld blijft maar groeien. Hierin krijg ik ook veel steun van Eddy Vanparys, die alle ritten uitstippelt.”

Kwalitatief aanbod

Of er een reden is waarom het fitsen zo populair is bij Okra Oostrozebeke? “Heel zeker: de veiligheid en de omkadering. Juist omdat we zo goed zijn in het seniorenfietsen worden we door actieve senioren gecontacteerd om aan te sluiten. We hadden de laatste jaren ook nog geen enkel ongeval of valpartij en dat zijn belangrijke troeven”, zegt Dirk. “Intussen is het aantal deelnemers per rit gestegen tot boven de vijftig. Er fietsen ietwat meer dames dan heren, maar er is een mooie mix. Heel belangrijk is ook de rol van de wegkapiteins. Die zorgen ervoor dat er veilig en met een gerust gemoed kan gefietst worden. De ritten worden echt gesmaakt door de deelnemers. Door goed werk af te leveren trek je ook nieuwe leden aan. Vooral jonggepensioneerden vinden massaal de weg naar Okra op sportief vlak. Het is ook zo dat er nu gefietst wordt met beter materiaal: pakweg 95 procent rijdt elektrisch en dat heeft zo zijn voordelen. Iedereen kan zo makkelijk volgen in de groep. Eddy regelt ook de stopplaatsen, waar we uitblazen en genieten van een deugddoend drankje. Ik geloof dat we het fietsen alleen kunnen stimuleren door kwaliteit aan te bieden en dat is wat we proberen na te streven”, besluit de wegkapitein.