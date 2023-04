Directrice Internaat Kortrijk na dodelijk ongeval: “Leerlingen goed opvolgen”

Het dodelijk ongeval tijdens een event voor internaten op Transfo in Zwevegem heeft een diepe indruk nagelaten op de aanwezigen. Kelly Vermote, directrice Internaat Kortrijk, ving mee de aanwezige leerlingen op: “We leven erg mee met de collega’s en familie van de jongeman.”

“Ik heb niet veel geslapen, nee”, bekent Kelly Vermote. De directrice van Internaat Kortrijk beleefde aanvankelijk een bijzonder fijne dag gisteren op de ‘Grote Happening’, een event dat het Internaat Kortrijk elk jaar organiseert en waar allerlei sportactiviteiten gepland stonden. Daarbij werden zo’n 1.400 jongeren van over heel West-Vlaanderen verwacht. Maar de dag eindigde in een nachtmerrie, toen een monitor om nog onduidelijke reden stierf na een val van een deathride.

“Iedereen was op dat moment aan het vertrekken. Er waren twee ingangen: voor de auto’s en fietsen, en ook waar de bussen stonden. Wij stonden aan de bussen, en het ongeval gebeurde aan de andere kant. De leerlingen hebben het gelukkig dus niet zien gebeuren, maar hebben wel gehoord dat er van alles aan de hand was. Ik heb ook gezien hoe ze de jongeman probeerden te helpen, maar het mocht niet baten.”

Goedlachse jongeman

“Ik denk dat de meeste leerlingen pas vanmorgen hebben gelezen in de kranten en op sociale media wat er gebeurd is. Aan de ontbijttafel hebben we geen vragen gekregen, al hebben we duidelijk gemaakt dat we bereikbaar zijn. Intussen zijn de leerlingen opnieuw vertrokken, en het zal afwachten zijn tot vanavond of er dan nog vragen komen. Waar mogelijk voorzien we psychologische bijstand. Het is nog te vroeg als organisatie om alles te evalueren, ja. Ik denk dat we nu vooral het even moeten laten bezinken. Al gaan onze gedachten in de eerste plaats ook uit naar de collega’s en familie van de jongeman. Die was gisteren bijzonder hulpzaam met de gastjes, en er werd flink wat afgelachen. We hopen dat er snel klaarheid komt over de situatie.”