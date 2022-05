Directie en activiteitencentrum Ten Anker voortaan op de Markt: “Kiezen kwaliteit boven kwantiteit”

Eind april vond de officiële opening plaats van de nieuwe burelen en het activiteitencentrum van Ten Anker. Voortaan huist de directie namelijk op de Markt, en dat was een bewuste keuze. “Wonen moet wonen zijn, de cliënten hebben nu hun volledige privacy in de Zuiderlaan. En werken is werken, dat gebeurt voortaan in onze nieuwe burelen.”

De dagbesteding, waar men verschillende activiteiten organiseert, vond vroeger plaats op het Gaverke en in het Torenhof. Die twee ruimtes werden samengebracht op de nieuwe locatie op de Markt in Waregem, in het voormalige CM-kantoor. Naast het activiteitencentrum bevinden ook de burelen van de directie en de ondersteunende diensten van Ten Anker zich op de nieuwe site.

“Het is een bewuste keuze om deze niet langer onder te brengen in de woningen op de Zuiderlaan 50”, vertelt directeur Nicolas Desmet. “Het is voor velen even wennen. Maar hiermee maken we bewust een scheiding tussen wonen, namelijk de thuis in de Zuiderlaan, en de ondersteunende diensten en dagbesteding. Wonen moet wonen zijn, de cliënten hebben recht op privacy in hun huis. En werken is werken, zowel voor onze cliënten als voor onze medewerkers, en dat gebeurt voortaan op de Markt.”

Strategisch plan

Dit alles maakt deel uit van een ruimer strategisch plan waarbij het bestuur Ten Anker in de komende jaren wil uitbouwen tot een moderne organisatie met een professionele uitstraling. “Als vergunde zorgaanbieder voor personen met een beperking moeten we inspelen op het veranderende zorglandschap. De persoonsvolgende financiering daagt ons uit om meer klantgericht te denken en marktgericht te handelen.”

Meer klantgericht denken en marktgericht handelen

Maar Ten Anker gaat niet zomaar mee met de stroom. “We blijven een kleinschalige en autonome organisatie die zich afstemt op de regionale noden en dat willen we ook blijven. Ten Anker is lokaal ‘verankerd’. Kiezen voor kleinschaligheid is kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit.”

Eigen winkel

In het nieuwe Activiteitencentrum biedt Ten Anker een zinvolle dagbesteding aan. Dat gaat van vorming en vrije tijd, sport en ontspanning tot kunst en werken op basis van de noden van de cliënten.

Nieuw in dit verhaal is de ‘Arts & Crafts’ winkel.

“Ik noem het eerder een open atelier waarbij bezoekers de producten die gemaakt worden door onze cliënten zoals keramiek, figuurzagen, kaarsen en dergelijke kunnen bezichtigen en kopen. Je kan er ook ons grote aanbod schilderijen bewonderen die je kan huren via onze Artotheek”, besluit directeur Desmet. (LV)