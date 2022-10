Directeur van het Grootseminarie Antoon Vanhuyse gaat nieuw engagement aan: “Vrede nemen met steeds legere kerken”

Op 19 mei ontving Rumbekenaar diaken Antoon Vanhuyse (63) zijn benoeming tot coördinator van de Pastorale Eenheden H. Vincent Rumbeke en H. Damiaan Ledegem. Net op die dag vierde hij ook zijn veertigste huwelijksverjaardag, samen met zijn echtgenote Mieke Verschoore.

Deze nieuwe opdracht startte op 1 oktober 2022. Tot dan was hij algemeen directeur van het Grootseminarie in Brugge. Het plan was om vanaf 1 september 2022 zijn functie te beëindigen om van zijn pensioen te genieten. “Bisschop Lode Aerts heeft daar een stokje voor gestoken, toen hij me deze nieuwe opdracht voorstelde”, lacht Antoon. “Na wat bedenktijd waarbij mijn vrouw, de kinderen en naaste vrienden betrokken werden, heb ik op dat nieuw engagement ‘ja’ gezegd.”

Carrière

“Al op jeugdige leeftijd was ik via de parochieraad, de vormselvieringen en het jongerenkoor nauw betrokken bij het reilen en zeilen van het kerkelijke leven op mijn parochie Sint-Michiel in Roeselare. De opleiding tot geaggregeerde in de godsdienstwetenschappen aan het Hoger Diocesaan Godsdienst Instituut in Gent was een logische stap”, vertelt Antoon. Na die studies was ik ruim elf jaar godsdienstleraar aan de basisscholen in Ardooie en Koolskamp. Nadien werd ik stafmedewerker bij de dienst parochie pastoraal en begeleidde ik parochies op weg naar een federatie en ondersteunde ik teams in de zes centrale decanaten van ons bisdom. Vanaf 1 september 1999 werd ik coördinator-econoom van het Grootseminarie en de laatste drie jaar was ik er aan de slag als algemeen directeur.”

Als Kerk moeten we meer dan ooit dicht bij de mensen staan

Veel werk op de plank

“Nu pastoor Johan Loones tot deken van Menen benoemd is en er geen nieuwe pastoor in zijn plaats komt, is het mijn opdracht om de twee pastorale eenheden te coördineren. De eerste kennismaking met de teams was gemoedelijk en opbouwend. Ook de verkennende gesprekken en ontmoetingen in beide pastorale eenheden waren heel hartelijk. Ik voel er mij echt welkom, wat voor mij alvast een grote steun betekent en de goesting om ervoor te gaan, alleen maar aanwakkert. Dat er veel werk op de plank ligt, daarvan zijn we overtuigd. Maar we staan er niet alleen voor. Voor de eucharistievieringen, de uitvaarten en de huwelijken, kunnen we beroep doen op de meewerkende priesters Eddy Lagae en Jan Coghe. Ook gepensioneerd priester Guido Van Vlaenderen zal ons, waar mogelijk en nodig, bijstaan. Verder staan een enthousiast team en vrijwilligers klaar om heel wat taken op zich te nemen, waarvoor ik hen uitermate dankbaar ben. Ik hoop dan ook dat we samen verder kunnen bouwen aan een geloofsgemeenschap waar de vreugde van het evangelie tastbaar wordt, tastbaar is.”

‘Tweesporen pastoraal’

“Als Kerk moeten we meer dan ooit dicht bij de mensen staan. Waar mensen samenkomen, in verenigingen, een patroonsfeest van de parochie of andere initiatieven in de verschillende deelgemeenten, mogen we er als Kerk niet ontbreken. De wekelijkse eucharistie voor onze trouwe kerkgangers moeten we blijven verzorgen. We mogen ons echter niet blijven blindstaren op het dalende aantal. De tijdsgeest is veranderd. Jonge gezinnen hebben een totaal andere tijdsbesteding, het weekend is er om wat in de week niet kon in te halen. De nood aan een wekelijkse weekendviering is er niet meer. Ook dat moeten we als Kerk aanvaarden. Maar op de scharniermomenten van het leven, de geboorte (doopsel), eerste communie, vormsel, huwelijk en uitvaart, kunnen we als Kerk een gelovige insteek bieden. Kerk zijn, in en buiten het kerkgebouw, dat noem ik een ‘tweesporen pastoraal’. Samen met het team en de vele vrijwilligers wil ik daar verder werk van maken.”

Aanstellingsvieringen

“Ik word morgen, zaterdag 15 oktober om 17.30 uur in de Sint-Petrus en Pauluskerk in Rumbeke door Vicaris Marc Steen officieel aangesteld. De dag nadien, op zondag 16 oktober, heeft de aanstelling om 10.30 uur in de Sint-Pieterskerk te Ledegem plaats. In beide aanstellingsvieringen wordt het team herbevestigd. Na elke viering is er tijdens de aansluitende receptie kans om elkaar te ontmoeten. Jullie aanwezigheid zal alvast een grote steun zijn. Samen maken we er iets moois van”, besluit Antoon. We wensen diaken-coördinator Antoon en het team alle succes. (AD)