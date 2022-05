Directeur Mohsen Zagheden neemt na 7 jaar afscheid van Villa Rozerood: “Speciaal plekje in mijn hart”

Na 7 jaar neemt directeur Mohsen Zagheden (40) afscheid van Villa Rozerood vzw, het respijthuis voor gezinnen met zwaar zieke kinderen in De Panne. Tot eind dit jaar zal Danielle Huse, van wie hij de directeursfakkel overnam in 2015, de functie als waarnemend directeur weer overnemen en combineren met haar huidige taak als psycholoog.

“Ik laat Villa Rozerood in veilige en vertrouwde handen achter en ik dank de geweldige collega’s en vrijwilligers voor een fantastische samenwerking”, zegt Mohsen. “Maar omdat ik vind dat je geen jaren op dezelfde stoel moet vastroesten, kies ik voor een nieuwe uitdaging. Dat wordt woonzorgcentrum Sint-Anna Bulskamp, waar ik mij als algemeen directeur zal inzetten voor de zorg voor ouderen. Eigenlijk stap ik van het ene spectrum van de samenleving naar het andere, maar hetzelfde wetgevend kader is zowel van toepassing in een wzc als in een respijthuis. De beleidslijnen en hoe je die ten uitvoer brengt, zijn gelijkaardig. De waarden en normen van Villa Rozerood gelden ook in een wzc: klantgerichtheid, warme professionele zorg en je medewerkers respectvol bejegenen en hen zoveel mogelijk zelfstandig laten werken. Toch heb ik pas voor Sint-Anna Bulskamp gekozen nadat ik er was geweest en de zorgcultuur heb gevoeld. Het is voor mij belangrijk om het verschil te maken voor alle kinderen en gezinnen die in Villa Rozerood hebben verbleven, en dat geldt ook voor de ouderen in Bulskamp. Wat me altijd zal bijblijven, zijn de vele speciale herinneringen aan Villa Rozerood. Dat komt ook door de kleinschaligheid. De gesprekken met de gezinnen gingen snel heel diep, over de fundamentele dingen in het leven. Die vele unieke verhalen hebben mij mee gevormd!”

Professionalisering

Mohsen leerde Villa Rozerood kennen via Music For Life, door een pakkende getuigenis van een gezin dat in Villa Rozerood verbleef en waarvan het kindje later is overleden. “Daardoor ben ik Villa Rozerood blijven volgen”, blikt Mohsen terug. “Toen deed ik nog wetenschappelijk onderzoek in Brussel. Ik heb verschillende opleidingen humane wetenschappen gevolgd en verscheidene specialisatie in coaching, zoals teamcoaching en managing van organisaties. Maar ik ben nieuwsgierig van aard en wil altijd blijven groeien. Uiteindelijk maakte ik de overstap naar Villa Rozerood.” In Mohsen schuilt ook de nuchtere en zakelijke directeur… Hij zette in op de verdere professionalisering en structureerde de omkaderingsprocessen. “Bepaalde zaken hebben we niet langer uitbesteed, maar intern gemaakt, zoals de boekhouding en payroll die we later hebben gedigitaliseerd. We wierven een eigen klusjesman aan, we werken met een team van sterke coördinatoren, fondswerving is nu een structureel proces en we hebben heel wat subsidies aangevraagd. Daardoor kunnen we winst boeken! Ook wekelijks structureel overleg vond ik belangrijk. Binnenkort ben ik weg, maar Villa Rozerood heeft voor altijd een speciaal plekje in mijn hart, en ik zal hier zelfs graag terugkeren als vrijwilliger”, besluit Mohsen.