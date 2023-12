Directeur Marc Slosse gaat op 1 januari met pensioen: “Allemaal uitdagende functies”

Het Sint-Lodewijkscollege heeft officieel afscheid genomen van Marc Slosse, coördinerend directeur basisonderwijs van de scholengemeenschap. De gewezen directeur van de basisschool in de Gistelsesteenweg gaat op 1 januari met pensioen.

Marc Slosse mag zonder enige vorm van overdrijving een monument van het Sint-Lodewijkscollege genoemd worden. “Ik zat vanaf het eerste leerjaar tot het zesde middelbaar in het Sint-Lodewijkscollege. Daarna trok ik naar de normaalschool en wanneer ik afgestudeerd was, keerde ik, na één schooljaar lesgeven in Koolkerke, onmiddellijk terug naar de Magdalenastraat, waar ik 15 jaar voor de klas stond. Ik was amper 36 toen ik directeur werd en drie jaar geleden werd ik halftijds coördinerend directeur en halftijds personeelsdirecteur van de basisschool.”

Voorrecht

“Het waren allemaal heel uitdagende functies”, gaat Slosse verder. “Ik gaf heel graag les, maar na ruim vijftien jaar voor de klas was ik klaar om leiding te geven. Ik heb werken met én voor mensen altijd als een voorrecht beschouwd. Ik ben geen enkele dag met tegenzin naar school gegaan. Geen enkele vergadering van de schoolraad of ouderraad was me te veel. Mensen ontmoeten heb ik altijd ervaren als een van de mooiste aspecten van de niet altijd gemakkelijk job van schooldirecteur.”

De zwartste bladzijde uit de loopbaan van de afscheidnemende directeur is ongetwijfeld het dodelijke ongeval van een kleuter op het zebrapad voor de schoolpoort. “We hebben echter ook veel geleerd uit dit dramatische gebeuren. Het was niet altijd gemakkelijk om het te realiseren, maar de veiligheid in de onmiddellijk omgeving van veel Brugse scholen is de voorbije jaren duidelijk verbeterd.”

Groene vingers

Stilzitten staat niet in het woordenboek van Marc Slosse en ook de komende jaren wil hij actief blijven. “Ik zal verder in twee bestuursorganen van organisaties zetelen en ik heb me al geëngageerd om lid te worden van een schoolbestuur. Ik heb groene vingers en zal met veel plezier een groot deel van mijn vrije tijd in mijn tuin doorbrengen. Er staan ook al enkele reizen op ons programma. Voor de invulling van de rest van de tijd die nog overblijft, zie ik wel wat er op me afkomt”, lacht Marc Slosse. (Philippe Decruynaere)