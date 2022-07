Directeur Marc Deweer zwaait af bij SJB Outrijve: “Ik stop niet omdat de goesting op is”

Directeur Marc Deweer heeft van zijn Sint-Jan Berchmansbasisschool in Outrijve een gepast afscheid gekregen. Hij werd in de bloemetjes gezet op het schoolfeest en sloot daarmee een onderwijscarrière van 41 jaar af. Marc Deweer wordt opgevolgd door Frederik Deroose.

De 61-jarige Marc Deweer, die in Ingooigem woont, startte zijn carrière als directeur van de Sint-Jan Berchmansbasisschool Outrijve/Kerkhove in de zomer van 2007. Daarvoor werkte hij in de gemeenteschool van Ingooigem.

“Ik stop – voor alle duidelijkheid – niet omdat ik er geen goesting meer in zou hebben”, vertelt Marc Deweer. “Ik was altijd al actief in het verenigingsleven, en vond een verlengstuk in het onderwijs. Twee afdelingen leiden slorpt echter heel veel tijd op. Ook in het weekend gingen vele uurtjes daar naartoe. Ik denk wel dat ik veel bereikt heb, pedagogisch, en de school terug op de rails heb gezet. Gelukkig kon dit jaar het schoolfeest doorgaan, in combinatie met mijn afscheid. Mensen weer samenbrengen is belangrijk. Zowel de kinderen als ouders keken ernaar uit.”

“Officieel stop ik op 1 september. Frederik loopt al een zestal maanden mee, iets waar we alle twee veel aan hadden. Zo verliep de overdracht een stuk vlotter. Met onze leerkrachten hebben we een goede band; dat zal voor Frederik de overname wat eenvoudiger maken.”

Opvolger popelt

Opvolger Frederik Deroose sluit zijn carrière als leerkracht in de afdeling Kerkhove af. “Ik heb er zeventien jaar lesgegeven, voornamelijk in de derde graad”, vertelt hij. “De ambitie is om de identiteit van onze ‘dorpsschool’ verder in de verf te zetten en uit te bouwen. Het nieuwbouwproject van SJB Avelgem is ronduit prachtig, maar wij moeten en mogen daar onze voet naast zetten. Mensen kiezen bewust voor onze school, kiezen voor de troeven die wij bieden: kleinere klasgroepen, onze zorgvisie, het familiale karakter, een schoolteam dat goed aan elkaar hangt… Samen met mijn lerarenteam wil ik dit mooie project blijven dragen en optimaliseren. Een uitdaging waarvoor ik mij volledig wil inzetten.”

“Marc is vijftien jaar lang een zeer geëngageerde en hardwerkende directeur geweest”, zegt Frederik over zijn voorganger. “Zo leidde hij de school doorheen twee succesvolle schooldoorlichtingen, in 2008 en 2014, en had hij zijn aandeel in de opvolging van succesvolle verbouwdossiers, die de school duidelijk een nieuw elan hebben gegeven. Marc rondt zo zijn 41-jarige onderwijscarrière met een goed gevoel af.” (Eddy Lippens)