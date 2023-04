Directeur Geert en juf Dina van BS ‘t Vlot met pensioen: “School is enorm geëvolueerd”

Basisschool ’t Vlot in Lichtervelde neemt deze week afscheid van twee collega’s. Voor directeur Geert Vantyghem en leerkracht Dina is vrijdag 28 april immers hun laatste schooldag. Vanaf 1 mei gaan ze met pensioen.

Vanaf 1 mei start Sofie Segaert als directeur ter vervanging van Geert Vantyghem (62). “Ze zal dat goed doen, een nieuwe wind in de gangen”, zegt Geert. Hij startte als leerkracht, zorgleerkracht en vervolgens GOK-leerkracht in Ten Parke in Torhout en zette de stap naar directeur in 2006.

“Een directeur is nu meer een manager geworden. Waar mijn voorganger nog alles alleen moest doen en meer op zijn eigen eiland zat, word ik ondersteund door een heel team. Een school runnen alleen lukt niet meer, alles evolueert snel en dan vooral de digitalisering die een grote sprong maakte na corona.”

“Ik heb een goed, hardwerkend team. Zij zijn de pilaren die het instituut rechthouden. Haal er één van weg en het systeem zakt in elkaar. In de loop der jaren heb ik de organisatiestructuur van onze scholengroep Sint-Rembert zien groeien. Het contact met de collega’s en de leerlingen zal ik het meest missen. Directeur zijn is meer dan een fulltime job. Eindelijk zal ik wat meer tijd hebben voor mijn gezin, familie en vrienden. Mijn echtgenote en ik zijn beiden tuinliefhebbers en we hebben een grote tuin die veel onderhoud vraagt. Er zijn al plannen gemaakt om te reizen en tuinen te bezoeken in binnen- en buitenland. En de lijst met klusjes die eindelijk moeten gebeuren, ligt ook klaar,” lacht Geert.

Positieve herinneringen

Leerkracht Dina Boddin (61) werkt intussen 40 jaar in ’t Vlot, 30 jaar in het zesde leerjaar en de laatste tien jaar in halftijdse dienst als zorgjuf. “Ik ben afgestudeerd in 1982. Het lijkt alsof die 40 jaar voorbij gevlogen zijn. Er zijn heel wat positieve herinneringen aan de vele collega’s en leerlingen”, zegt Dina. “Veel te vroeg moeten afscheid nemen van enkele collega’s zijn dan weer minder leuke herinneringen.”

De schoolreizen met het zesde leerjaar naar de Ardennen zullen Dina altijd bijblijven. “Oorspronkelijk waren die niet zo avontuurlijk. Maar dan ontdekten we de watervalletjes van de Ninglespo en kwamen om ter natst terug van de wandelingen. Heerlijke momenten! Het werd steeds avontuurlijker en dus hadden mijn collega Leen Lievens en ik meer ondersteuning nodig zodat onze echtgenoten meegingen.”

Tijd goed invullen

Wat ze het meeste gaat missen? “Vooral de collega’s en de leerlingen. Mijn tijd zal ik goed invullen, meer tijd nemen voor alles en genieten. Tijd voor de kinderen en kleinkinderen. Wat meer reizen, tuinieren, handwerk en lezen”, besluit juf Dina. (Jenka Watteny)