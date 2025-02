Diploma-uitreiking bij de Rode Kruis-afdeling

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Rode Kruis werden de brevetten aan de deelnemers van de jaarlijkse EHBO-cursus uitgereikt. Dat waren Amber Aelterman, Chendo Bauwns, Faith Bauwens, Trees Cockaerts, Marthe Devoldere, Sarah Jordaens, Chloë Jordaens, Willem Nachtergaele en Lotte Vancoppenolle. Er is ook een bestuurswissel. Nico Verhelst wordt de nieuwe secretaris, in opvolging van Carine De Coninck-Alliet. Daarnaast moest er ook een vervanger gezocht worden voor de verantwoordelijke van bloedtransfusies. Mieke Vuylsteke heeft in de loop der jaren mooi werk verricht en werd bedankt voor haar engagement. De fakkel wordt doorgegeven aan Sarah Jordaens. Er werden ook nog enkele verdienstelijke leden van het Rode Kruis gehuldigd, met name Robert Demets (40 jaar dienst), Carine Vanhoorelbeke (10 jaar dienst) en Kevin Beils (15 jaar dienst). (CLY/foto CLY)