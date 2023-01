Dimitrie fietst 17.050 kilometer en valt 80 kilo af in jaar tijd: “Heb me gesmeten voor mijn overleden moeder”

17.050 kilometer. Hij is geen beroepsrenner, noch fietskoerier, maar weinig mensen die dit jaar meer op de fiets zaten dan Dimitrie Ducoulombier (48). De Geluwnaar vermagerde dankzij de fiets 80 (!) kilogram en reed in 2022 met een missie: de gele trui veroveren voor Fietsen Tegen Kanker, maar vooral voor zijn moeder ‘Mémé Betty’, die stierf aan diezelfde vreselijke ziekte.

“Ge zijt nen zot”, vertelde tweevoudig wereldkampioen Freddy Maertens hem met een brede glimlach. Als een gepensioneerd kilometervreter het al zegt. Wat Dimitrie Ducoulombier presteerde, gooit ook echt wel hoge ogen. De 48-jarige Geluwnaar fietste dit jaar maar liefst 17.050 kilometer.

Dat is meer dan vijf keer de totale afstand van de Tour van 2022, dat is verder dan de afstand naar de Australische hoofdstad Canberra in vogelvlucht, Dat is net geen twaalf keer de volledige grens van ons land. Dat ís zot.

160 kilogram

Zeker voor wie Dimitrie tot over een paar jaar kende. In een niet zo ver verleden gold een doorsnee frituurbestelling van een gezin van vier voor Dimitrie als een lichte lunch. 160 kilogram woog de man op een hoogtepunt/dieptepunt. In coronatijden verloor hij de helft van dat kolossale lichaam zonder medische ingreep, zonder de hulp van een diëtiste, wel dankzij de fiets.

Als het vreten vroeger een compulsieve gewoonte was geworden, dan kweekte hij op zijn tweewieler een nieuwe verslaving. Eentje die hij in 2022 ten goede wilde gebruiken. Niet de kilo’s, niet de kilometers zijn Dimitries drijfveer. Mémé Betty, zoals hij zijn mama Elisabeth noemt, is de mentale motor van de Geluwnaar.

Verslaafd aan de pedalen

In april 2021 besliste longkanker genadeloos over het lot van zijn moeder. Amper drie weken zou ze zich kunnen hebben verzetten tegen de ziekte. Hij schreef zich in voor een fietsuitdaging op de Facebookpagina FTK – Fietsen Tegen Kanker. De bedoeling? Om ter meest kilometers malen en zo geld inzamelen ten voordele van het kinderkankerfonds. En of Dimitrie de uitdaging ter harte nam.

Dit jaar schuimde Dimitrie Ducoulombier de ruime regio af om er ritten te rijden. Begin juli reed hij zelfs zijn eerste échte wedstrijd. Enkel in september stokte het. “Ik werd opgenomen in het ziekenhuis omdat mijn gal eruit moest. Gevloekt dat ik heb. Twee weken mocht ik niet fietsen, maar na dag drie smeekte ik de verpleegster om naar de fitness te mogen. Tja, verslaafd aan de pedalen – en die energie moest ik kwijt, he.”

Gele en groene trui

Tijdens de vele omzwervingen ontmoette hij heel wat groten der aarde. Freddy Maertens noemden we al, maar ook Pidcock en Pollentier, Lampaert, Museeuw, Cavendish, Gilbert en heel wat anderen kruisten zijn pad. Waar dat kon vertelde hij zijn verhaal, maar zowat altijd kreeg hij een handtekening op zijn heilige groene shirt, dat hij kreeg van de bezieler van FTK Peter Lemaire. “Freddy Maertens zit in mijn hart, maar ook de handtekening van de Wervikse ereburger en eerste Belgische Tourritwinnaar Josiane Vanhuysse koester ik”, wijst hij naar de vele krabbels.

De koerstenue van Lampie, de groene trui vol handtekeningen én de welverdiende gele trui. “Op mijn sterfbed draag ik die groene trui, de gele zal als kussen fungeren. Die twee T-shirts zijn – samen met mijn fiets – mijn dierbaarste bezit. Als mijn vrouw het zou aanzetten, mag ze al mijn hebben en houden meenemen. Daar blijft ze af.”

Hij meent het. De drie iconische truien prijken ingelijst aan de wand van zijn woning. Echter, het totaal aantal meters die hij afmaalde door de trappers te manipuleren verdient nog veel meer omkaderd met een nagel in een muur te worden geklopt.

Zijn fiets gaat nog lang niet aan de haak, maar kilometers zullen in 2023 niet geteld worden. Hij werd dit jaar verliefd op het pistewerk en nam een abonnement om rondjes af te leggen in de binnenpiste in Roubaix. Het was nu nog eenmaal terugblikken op zijn prestatie. Nogmaals, 17.050 kilometer. Daarvoor moet je 365 dagen aan een stuk 46,7 kilometer rijden. Menig achterwerken kreunen al bij alleen maar de gedachte aan zo’n foltering.

Maar Dimitrie deed het gedreven door de kracht die mémé Betty hem schonk. Ze blijft altijd aanwezig. Met naam op zijn helm en fiets. Als tatoeage op zijn bil. Als icoon op het bomvolle altaar achteraan het huis. “Mijn jaar is nu af. Ik heb me gesmeten voor haar. Mijn moeder heeft me niet gekend zoals ik nu ben, maar ik denk wel dat ze content zou zijn. Die 17.000 kilometer? ‘Ge zijt nen zot’, zou ze gezegd hebben.” (JDW)