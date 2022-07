Dimitrie Ducoulombier (48) uit Geluwe haalt finish van Wytschaete Koerse: “Ultiem eerbetoon aan mijn overleden moeder”

Hij had er zijn zinnen op gezet, hij stoomde zich er klaar voor en haalde uiteindelijk de finish! Dimitrie Ducoulombier (48) uit Geluwe verscheen zaterdag aan de start van Wytschaete Koerse en 43 kilometer later reed hij over de eindstreep. “Een ultiem eerbetoon aan mijn overleden moeder”, glunderde hij na de aankomst.

Het verhaal van Dimitrie is er eentje waar menig sporters jaloers op zijn. In twee jaar tijd slaagde hij erin zijn lichaamsgewicht te halveren, van 160 naar 80 kilogram. Dimitrie was absoluut nog niet van plan om een versnelling lager te schakelen. De sportman reed de kilometers bijeen en had zich voorgenomen deel te nemen aan een echte wielerwedstrijd.

“Ik reed met rugnummer 36, symbolisch nummer. Mijn mama werd in 1936 geboren”

“Alles wat ik doe en probeer te bereiken, draag ik op aan mijn moeder, mémé Betty, die ons helaas veel te vroeg heeft verlaten. Ik was er kapot van en heb haar beloofd dat ik de best mogelijke versie van mezelf zou gaan worden.”

Langverwachte moment

Dit weekend brak dan ook het langverwachte moment aan. “De start van mijn eerste, echte wielerwedstrijd”, lacht Dimitrie. “Wytschaete Koerse, een wedstrijd waarbij 43,2 kilometer moest worden gereden. Met 75 verschenen we aan de start, waarvan er 18 hebben moeten opgeven. Het tempo lag dan ook verschrikkelijk hoog met een gemiddelde snelheid van 38,18 kilometer per uur. Tussen al dat jong geweld dacht ik er geen seconde aan om op te geven, maar ik was wel stikkapot toen ik over de finish reed. Uiteindelijk kon ik een knappe 52ste plaats behalen.”

Opmerkelijk en vooral erg emotioneel detail: het rugnummer. “Dankzij de organisatie kon ik het nummer 36 krijgen, een erg symbolisch nummer voor mij”, sluit de wielrenner af. “Mijn mama werd in 1936 geboren waardoor het eerbetoon compleet was.”