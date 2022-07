Dimitri Vegas stelt nieuwe kledinglijn en officiële Dimitri Vegas & Like Mike merchandise voor in Plopsaland De Panne

Dimitri Thivaios (40) beter bekend als Dimitri Vegas die we onder meer kennen als DJ en zijn acteerprestaties in de film Patser, Lucas en de horrorfilm Yummy start nu ook een eigen kledinglijn op. Dit maakte de populaire Willebroekse DJ maandag bekend tijdens een babbel in Plopsaland waar hij zijn nieuwe PopCultr. x Alien Samurai Dino Warriors collectie en de officiële Dimitri Vegas & Like Mike merchandise collectie kwam voorstellen.

Vegas, die pas enkele uren in ons land terug was nadat hij gisteren nog een DJ set speelde in Roemenië, voelde zich echter duidelijk meteen in zijn sas in Plopsaland gezien hij na de voorstelling van zijn kledinglijn ook de attractie The Ride to Happiness by Tomorrowland meteen wilde uitprobeerde. Hij vond deze echter zo leuk dat een toertje niet volstond en meteen aanvulde met nog een tweede ritje. “Ondanks mijn drukke agenda die ik momenteel afwerk, vond ik het fijn vandaag naar Plopsaland te kunnen afzakken”, vertelt een ontspannen Dimitri Vegas. “De DJ sets volgen elkaar snel op. Zo draaide ik gisteren nog in Roemenië en de dag daarvoor in Oostenrijk. Enkel om de eerste verjaardag van mijn zoontje te vieren, was ik even in België. Ik merk echter dat na twee jaar lockdown de strakke agenda die ik erop na moet houden vermoeiender is geworden dan vroeger. Tevens ben ik ook trots dat ik daarnaast de nieuwe “POPCULTR. x Alien Samurai Dino Warriors” collectie en de officiële Dimitri Vegas & Like Mike merchandise collectie kan voorstellen. Daarnaast ben ik ook nog volop bezig met een strip.”

Fans

De beide collecties die Dimitri Vegas maandag kwam voorstellen in Plopsaland zijn vanaf heden te koop in de Plopsa Winkel in Plopsaland De Panne en in Wijnegem Shopping Center. De komst van Dimitri Vegas naar Plopsaland lokte alvast heel wat fans richting de Plopsa Winkel voor een Meet en Greet met hun idool. POPCULTR., het nieuwe kledingmerk van Dimitri bestaat uit hoodies, sweatpants en t-shirts. De nieuwste collectie bevat bovendien een Alien Samurai Dino Warriors-lijn, Dimitri’s eigen franchise project met een verhaal over vijf dino’s waaraan de producer van de Batman films en de schrijver van Ghostbusters meewerken.

Ook de officiële Dimitri Vegas & Like Mike merchandise collectie werd er eveneens voorgesteld, bestaande uit diverse hoodies, t-shirts en accessoires voor de fans. Bezoekers van Plopsaland kunnen bovendien gedurende de volledige zomervakantie de Dimitri Vegas & Like Mike Bus ontdekken aan de ingang van Plopsaland De Panne. In de bus, die voor iedereen toegankelijk is, kunnen bezoekers een volledige Dimitri Vegas & Like Mike-experience verwachten, deelnemen aan een wedstrijd om kans te maken op een trip naar Ibiza en stemmen voor hun favoriete dj’s.

(BRU)