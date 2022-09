Diksmuidenaar Gerard Voet viert zijn 100ste verjaardag met familiefeest

Op 23 juli vierde Gerard Voet uit Diksmuide zijn 100ste verjaardag, maar voor het grote familiefeest heeft hij gewacht tot na de zomer. Want het moest een feest worden waarvoor ook de familie uit Frankrijk naar de Westhoek kon komen. Dat grote feest had Gerard al gepland toen hij een jaar geleden een intiem familiefeestje gaf voor zijn 99ste verjaardag.

Gerard werd 100 jaar geleden geboren in een gezin met zes kinderen in Steenkerke. Maar hij trad niet in de voetsporen van zijn ouders, die een boerderij runden. Hij trouwde in 1948 met Julienne Deboeuf en ze kregen drie kinderen: Eddy, Jenny en Franky. Gerard begon zijn carrière met een garage in Diksmuide, op de Kleine Dijk. “Jaren later zijn we verhuisd naar de IJzerlaan en werd ik Opeldealer”, herinnert Gerard zich nog goed. En hij is blij dat het familiebedrijf wordt verdergezet met de derde generatie. “Ik ga toch nog minstens één keer per week langs om te horen of alles goed gaat”, verzekert hij. Vervelen doet Gerard zich geen moment. Nog altijd woont hij zelfstandig in zijn villa en kookt hij zijn eigen potje, want zijn echtgenote is in 2012 overleden. “Elke maandag ga ik naar de markt in Diksmuide, mijn saucisse eten”, vertelt Gerard. “Op woensdag doe ik boodschappen, en dan ga ik mijn aperitiefje drinken. En zaterdag ga ik altijd naar de boerenmarkt.”

Familieziekte

Zoon Eddy is ervan overtuigd dat zijn vader aan de familieziekte PMI lijdt: “Hij is het beste voorbeeld van Positieve Mentale Ingesteldheid. Dat heeft ook zijn zus, tante Godelieve uit Lo-Reninge, die op 7 oktober 108 jaar wordt! Zij haalde het nieuws enkele jaren geleden met haar parachutesprong! Om de 14 dagen brengt iemand haar tot bij mijn vader in Diksmuide. Dan eten ze samen, halen ze herinneringen op en ’s avonds wordt ze weer naar huis gebracht. Papie ziet intussen niet meer zo goed. Daarom heeft hij een speciale pc gekocht waar je een tekst onder kunt leggen die dan automatisch wordt voorgelezen. Hij volgt ook alle nieuws op tv, denkt na over wat er in de wereld gebeurt en geeft er graag zijn eigen mening over. Papie is een sociale man, maar ook een integer persoon die nooit het hoogste woord zal voeren. Hij is altijd uitermate behulpzaam en bekommerd om zijn familie, zo ook over mijn zoon, die voor corona mijn restaurant heeft overgenomen.” Het feest in het gezelschap van zijn familie doet Gerard zichtbaar stralen. “En ik wil niet dat de mensen na het eten direct naar huis gaan”, zegt hij. “We moeten doen zoals Margriet Hermans zegt: lekker blijven hangen!”