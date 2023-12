Diksmuide start met sterrenregister voor stilgeboren kindjes: “Wilden niet langer wachten om onze inwoners deze kan te bieden”

In Diksmuide werd het symbolische sterrenregister voorgesteld, dat is een register waarin alle sterrenkindjes die geboren zijn na een zwangerschap van 140 dagen worden ingeschreven.

“Het is net nu, in de tijd tussen de feestdagen door, dat mensen het verlies het meest voelen. Daarbij komt nog de pijn dat het sterrenkindje niet officieel erkend is, omdat er tot nu toe geen register voor was. Het is dan ook nu het ideale moment om het symbolische sterrenregister voor te stellen”, aldus burgemeester Lies Laridon. “Voor die kindjes is er geen inschrijving in het officieel geboorteregister voorzien, maar de gemeenten zijn vrij om daar zelf iets aan te doen. Met Diksmuide wilden we niet langer wachten om de mensen de kans te bieden hun sterrenkindje te laten inschrijven in een apart register.”

De eigen grafische dienst van de gemeente zorgde voor het ontwerp van zowel het register als van het attest dat de mensen meekrijgen naar huis. “Mensen kunnen naar de dienst burgerzaken komen, of misschien nog beter een afspraak maken. Dan is er ook de nodige tijd om even een gesprek te hebben en om hun sterrenkindje te laten inschrijven. Dat komt in het register van de stad met de vermelding van de naam van het kindje, de geboortedatum en de namen van de ouders. Een voorwaarde is wel dat men in Diksmuide woont. Daarna krijgen de ouders een attest mee als materiële vorm van erkenning en als aandenken. Iedereen uit Diksmuide die een kindje verloor, ongeacht hoelang geleden, kan dus vanaf nu hun kindje laten inschrijven.”

Sterretjesweide

Nog in 2024 is stad Diksmuide van plan een sterretjesweide te openen. “We hadden het plan opgevat deze te organiseren op de begraafplaats in Diksmuide, maar dat leek minder geschikt. Dus is er besloten dat de sterretjesweide nu op de nieuwe begraafplaats in Woumen, in het Eierdreefje, zal komen. Reden daarvoor is dat dit een parkbegraafplaats is met vrij zicht op de natuur. Die locatie is dus veel meer geschikt om er een herdenkingsplaats voor de sterrenkindjes te organiseren”, duidt burgemeester Lies Laridon.

“Er is extra ruimte op deze begraafplaats en we zijn al bezig met het ontwerpen ervan. De sterretjesweide zal openstaan voor iedereen die in Diksmuide woont. Er zal een soort kunstwerk geplaatst worden en dan zullen we wellicht werken met sterretjes waarin de namen van de kindjes kunnen komen. De opening van de sterretjesweide zal later in het jaar gebeuren”, verzekert schepen Martin Obin. “Zo wordt Diksmuide een nog warmere stad voor iedereen.”