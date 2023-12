Diksmuide schenkt historische archiefstukken aan Roeselare en het Rijksarchief: “Gaan terug naar de plaats waar ze ooit opgemaakt werden”

Vrijdag werden in de gotische zaal van het stadhuis in Diksmuide zes dozen met documenten overhandigd aan burgemeester Kris Declercq van Roeselare en aan het Rijksarchief van West-Vlaanderen.

Historische uitwisseling

Burgemeester Lies Laridon noemde het een belangrijk moment waarop historische stukken worden uitgewisseld. “De verwoesting van Diksmuide tijdens WOI had een enorme impact op ons stadsleven en liet een zware tol na op ons waardevolle stadsarchief. Heel wat historische documenten gingen voorgoed verloren terwijl anderen als souvenir werden meegenomen. Door de aankoop en de schenkingen kregen we heel wat documenten binnen, waarvan er een aantal waren die weinig of geen verband met Diksmuide hadden. We vinden het belangrijk dat deze documenten teruggaan naar de plaats waar ze ooit opgemaakt werden. Een rijke bron aan informatie die belangrijk is voor de historische werking van de stad.”

“Archiefstukken zijn niet alleen een onschatbare bron van informatie over de geschiedenis. Ik denk dan ook dat deze overdracht een verrijking voor de stad Roeselare zal zijn om de geschiedenis verder te verkennen en te begrijpen”, aldus nog burgemeester Laridon.

“Het werd duidelijk dat deze documenten beter passen in het archief van Roeselare en in het Rijksarchief van West-Vlaanderen”

Stadsarchivaris Chris Vandewalle gaf ook nog toelichting: “Binnen deze groep historische documenten zaten documenten afkomstig uit het Ambacht van Roeselare en andere steden en parochies. Het werd duidelijk dat deze documenten beter passen in het archief van Roeselare en in het Rijksarchief van West-Vlaanderen. Op vandaag overhandigen we 301 archiefbundels met documenten voor de Ambacht van Roeselare, dertig archiefbundels met documenten voor het Rijksarchief in West-Vlaanderen. De inhoud van deze bundels is zowel gedrukte als handgeschreven documenten en bestrijken een tijdsbestek van de 15de tot en met de 20ste eeuw. De inhoud varieert onder andere van het beheer van onroerende goederen, financiën, processen en reglementen van diverse burgerlijke en kerkelijke instelling.”

Burgemeester Kris Declercq van Roeselare was vol bewondering voor het mooie stadhuis van Diksmuide en vol lof over de stad. Hij toonde zich verheugd met deze schat aan documenten. “Heel waardevol en interessant om de geschiedenis in beeld te brengen.”