Diksmuide opent twee infopunten rond dementie

Diksmuide maakt werk van het streven om een dementievriendelijke stad te worden. Zo zijn er twee laagdrempelige infopunten geopend, en volgt er in 2024 een beurs rond dit groeiend fenomeen.

“Voor de mensen in Diksmuide die met dementie te maken krijgen, hebben we gezorgd voor twee infopunten waar ze terechtkunnen met al hun vragen en waar ze niet enkel antwoorden op die vragen zullen krijgen maar ook hulpbronnen en informatie over hoe men de druk op de mantelzorgers kan verlichten”, zei schepen Katleen Winne.

“Met het openen van deze twee infopunten is een eerste initiatief genomen van de werkgroep Dementievriendelijk Diksmuide. Op 15 juni 2024 volgt er een dementiebeurs.”

“De werkgroep Dementievriendelijk Diksmuide bestaat uit mensen uit diverse sectoren. Samen bekijken ze de noden rond dementie in Diksmuide en hoe ze die kunnen verhelpen. De nu opgerichte infopunten – in De Klaproos, Beerststraat 36 in Vladslo en bij Thuiszorg Familiezorg Diksmuide, De Breyne Peellaerstraat 52 in Diksmuide – zijn de eerste initiatieven die ze op poten zetten voor enerzijds mensen met dementie maar anderzijds ook hun omgeving”, aldus burgemeester Lies Laridon.

Zonder afspraak

“De werkgroep wil ervoor zorgen dat mensen met dementie nog meetellen, dat hun sociale identiteit een vanzelfsprekendheid wordt. Daarom wordt de drempel om langs te gaan bij een infopunt zo laag mogelijk gehouden. Er is nog altijd veel onbegrip en taboe rond deze ziekte. Daarom kun je bij de infopunten terecht zonder afspraak, iedere werkdag tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur. Ervaren medewerkers zullen ervoor zorgen dat je wegwijs raakt door alle mogelijkheden die er zijn.”

Datum om alvast te onthouden: 15 juni 2024, voor de dementiebeurs in Ten Patershove, waar heel wat infostanden, voordrachten en activiteiten zullen plaatsvinden en waar je een kijk krijgt op het lokaal aanbod aan hulpverlening, met uiteraard een beetje ontspanning erbij.