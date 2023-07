Diksmuide op de tweede plaats in de Stappenclash

In totaal legden 353 Diksmuidelingen samen 87.080 kilometer af, wat goed is voor een wandeling die twee keer rond de aarde gaat, en een extra trip naar Tanzaniadat. Dat resulteerde in een tweede plaats in de regionale stappenclash van LOGO-Midden-West-Vlaanderen, waarbij de strijd werd gevoerd door 16 steden en gemeenten.

Daarin worden het aantal stappen van de deelnemers afgewogen tegenover de volwassen bevolking van de deelnemende stad of gemeente. Mesen toonde zich daarin de sterkste en werd eerste, meteen gevolgd door Diksmuide, en Lo-Reninge vervolledigde het podium.

De stappenclash in de maand mei is een jaarlijks (sportief) hoogtepunt waarbij de stad inwoners aanspoort om zoveel mogelijk te bewegen. Binnen de sportclubs eindigde Wandelclub Diksmuide op de eerste plaats, met in totaal 7.389 kilometer. Zij kregen een prijs ten waarde van 200 euro. De tweede plaats is voor De Vredetrappers met in totaal 7.244 kilometer, goed voor een prijs ten waarde van 120 euro. De derde winnende club is Hockeyclub Diksmuide met in totaal 5.293 kilometer, en zij ontvingen een prijs ten waarde van 80 euro.

Loting

Bij de 100 beste inwoners werd de top vijf bepaald door middel van een loting. Heidi Vermeulen eindigde eerste en krijgt een prijs ten waarde van 150 euro. Sofie Callewier kreeg voor haar tweede plaats een prijs ten waarde van 125 euro, Korneel Depoorter kreeg prijzen ten waarde van 100 euro, vierde is Mieke Demarcke met een prijs ten waarde van 80 euro, en Julie Van den Ostende eindigde op de 5de plaats met een prijs ten waarde van 50 euro.

De prijzenpot bestaat uit verschillende Diksmuidebonnen, streekproductenmanden en wandel- en fietsboxen van de stad en wordt samengesteld volgens de ranking. Verder zijn er nog een paar eervolle vermeldingen die gaan naar Ann Vermote en Silvère Hongenae. Ann was de meest actieve Diksmuidelinge met in totaal 716 kilometer of zo’n 32.977 stappen per dag. Silvère was met z’n 84 de oudste deelnemer. Hij zette maar liefst 18.701 stappen per dag of omgerekend 406 kilometer in mei”, aldus schepen De Keyrel.

