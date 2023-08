Diksmuide ontvangt delegatie van Britse zustergemeente Ellesmere

In het stadhuis van Diksmuide is een delegatie van de Britse zustergemeente Ellesmere ontvangen, samen met een aantal mensen van het verbroederingscomité van Diksmuide.

Burgemeester Lies Laridon (CD&V) verwelkomde hen in de gotische zaal.

“De ene crisis na de andere stapelde zich op: coronacrisis, energiecrisis, Oekraïnecrisis en ondertussen ook de klimaatcrisis. Shakespeare zei ooit ‘Laat komen wat wil, ook het ergste gaat voorbij’. En hij had gelijk. We hebben jullie een aantal jaar moeten missen, maar nu zijn we uitermate blij dat jullie al deze kilometers wilden afleggen om ons te bezoeken”, sprak ze de Britse delegatie toe. “Vriendschap en verbondenheid kunnen het verschil maken in een wereld waarin de spanningen groot zijn. Op het Europese continent woedt een oorlog, waardoor de onderlinge relaties tussen de grootmachten onstabiel zijn.”

“Ook stedenbanden worden steeds vaker opgezegd, omdat er politiek en beleidsmatig soms wordt getwijfeld of ze nog wel van deze tijd zijn. Is er in een wereld waarin de wapens spreken en de economie wankelt nog wel ruimte voor verbondenheid en nieuwsgierigheid naar elkaar, ruimte voor vriendschap? In tijden van geopolitieke onrust zijn vriendschapsbanden tussen steden meer dan nodig. Deze verbroedering tussen onze twee steden voegt een nieuwe steen toe aan de muur van vrede. Voor mij is verbroedering ook een instrument om deuren te openen die leiden naar menselijke gevoelens, vriendschap, vertrouwen en vooral wederzijds respect.”

Na haar speech nodigde de burgemeester de delegatie uit om een bezoek te brengen aan de expo Liksems. Daarna volgde een boottocht door Diksmuide en vertelde de burgemeester over de toeristische troeven van Diksmuide. Tot slot kregen ze een attentie en een receptie aangeboden. (ACK)