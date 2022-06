Diksmuide blikt vooruit op sprankelende zomer: evenementen voor groot en klein

Op dinsdag 31 mei werd in de IJzerboomgaard in Diksmuide de nieuwe structuur van de dienst lokale economie en toerisme voorgesteld.

Het belooft een sprankelende zomer te worden in Diksmuide, met evenementen voor groot en klein. Nathalie Vanraepenbusch is diensthoofd lokale economie en toerisme, Peter Demarée is de deskundige toerisme die bijgestaan wordt door vier mensen, op lokale economie is Ilse Laverge het aanspreekpunt en er is nog een vacature voor een deskundige toerisme.

DOEN

“We leerden dat het actieplan DOEN (Durven Ondernemen En Netwerken, red) in Diksmuide sinds het begin van het project al zeven nieuwe handelszaken , één pop-up, vier handelszaken in de startfase en nog vier geïnteresseerde starters bracht.”

“Etalagewedstrijden, superkoopzaterdag met modeshow, eindejaarsactie met Diksmuidebonnen, publiciteitsfolders bij evenementen, subsidies straatactiecomités en deelname acties aan ‘ik koop lokaal’ en dergelijke meer zijn kernversterkende acties die de stad Diksmuide onderneemt om de lokale handelaar te steunen”, aldus burgemeester Lies Laridon.

“De digitale Diksmuidebon is een succes, waar we in 2021 voor 41.175 euro werden verkocht, zijn we in 2022 nu al aan een bedrag van 28.515 euro. Diksmuide is ook een stad met veel landbouw. We hebben tegenwoordig nog meer dan 300 actieve landbouwbedrijven. We kunnen daarbij bogen op heel wat streekproducten en Diksmuide organiseert hiervoor de Boerenmarkt XL, zet de korte keten en fairtrade in de kijker en bij dag van het park wordt in de IJzerboomgaard een Fair Trade picknick georganiseerd die doorgaat op 26 juni. Er is ook een streekproductenmand die het lekkers van Diksmuide naar voor brengt.”

Stad Dikksmuide telt 1.138 detailhandelaars, horeca inclusief. Het heeft 114.756 euro veil voor projecten en acties in 2022 en voor het project Smart Cities 2023 wordt 8.600 euro ingezet door de stad, met een return van 86.000 euro.

Gevarieerd aanbod

Toerisme Diksmuide brengt iedere dag een gevarieerd aanbod aan evenementen en activiteiten. Er zijn opnieuw veerdiensten, waarbij nu ook de fiets kan worden meegenomen. Er zijn ook de talrijke fiets- en wandelroutes, de waterpret, de Yserstar waarmee van en naar Nieuwpoort kan gevaren worden en het Buitenbeentje met e-bootjes en pedalo’s. Kortom er is ook heel wat te doen op het water.

“Voor de werkingskosten en investeringen in toeristische projecten, zoals een uitkijktoren in Lampernisse, is voor dit jaar 1.243.000 euro voorzien”, wijst burgemeester Laridon. “We leren dat het aantal overnachtingen om en bij de 10.000 ligt en dat de Dodengang en het Museum aan de IJzer nog altijd heel wat bezoekers mogen ontvangen.”

Klassiekers

Wat betreft de evenementen zijn er een aantal klassieke, terugkerende evenementen zoals op pinkstermaandag de Boter- en kaasfeesten met intronisatie van de nieuwe ridders. “Dan komt op 4 juli MENT TV on tour, van 15 tot 19 juli is er zomerkermis en op 21 juli vind de avondmarkt plaats in de Gen.Bar Jacquesstraat”, vertelt schepen van evenementen Katleen Winne.

“Op 7 augustus staat een fruitspringkastelenfestival gepland, op 15 augustus is er Markt op stelten met nationale en internationale straattheaterartiesten en van 19 augustus tot 21 augustus worden we ondergedompeld in de sfeer van verschillende plaatsen van Fiesta Europa. Een topper is ook de Vierdaagse van de IJzer die op 24 augustus door de stad trekt.”

“Maar ook in het najaar staat heel wat gepland. Daarbij is iedere dag wel iets te beleven. Van 3 juli tot 15 augustus is er op maandag Moveing Mondays, op dinsdag is er Muziek op Diksmuide, op woensdag Fun op woensdag voor de kids, op donderdag D-day met activiteitensuggesties van de dienst Toerisme, op vrijdag Zomerse vrijdagen men verschillende optredens, op zaterdag beiaardconcert, boerenmarkt en kinderstreken en op zondag zijn er opnieuw kioskconcertjes.”

Vive Le Vélo fietsroutes

Schepen van Sport Marc De Keyrel gaf ook nog wat extra uitleg over de officiële opening van de Vive Le Vélo fietsroutes. “Op 4 juni gaat het Vive le Vélo fietsfeest door. We verwachten toch een 6 à 700 mensen voor dit evenement. Vanaf 10 uur kan men de fietsroute volgen met vrije start. Om 13.15 uur is er kans om samen met een BV de route te fietsen en vanaf 15 uur is het fietsdorp met animatie, petanque, picon, foodtrucks en Franse Chansons open.”

“Heel wat BV’ s zullen aanwezig zijn waaronder Ine Beyen, Astrid Stockman, Bart Schols, Peter Farazijn, Geert Meyfroidt, Jo Planckaert en Nico Mattan tekenen present”, aldus schepen De Keyrel.

“Dit initiatief is er gekomen dankzij uitstekend teamwork tussen Eén, Westtoer, stad Diksmuide en Karl Vannieuwkerke. Op 26 juni komt ook nog het Belgisch kampioenschap wielrennen over de Grote Markt. Ze komen via Leke, Keiem, Beerst naar de Grote Markt en vervolgen hun weg via de Gen.Bar. Jacquestraat richting Hoge Brug.”

De zomer van 2022 belooft in ieder geval boeiend, gezellig , leuk en vooral ontspannend te worden. (ACK)