Diksmuide bekroont verdienstelijke sportkampioenen

Verschillende Diksmuidelingen die zich vorig jaar verdienstelijk maakten op (extra-)sportief vlak, vielen in de prijzen tijdens de sportkampioenenviering. Van een bronzen jiujitsuka over een straffe triatleet tot een belofte wielrenner en een tennisteam dat van elke tegenstander brandhout maakt.

Rik Decorster kreeg als sportief manusje-van-alles de sportverdienste. De sportprijzen, uitgereikt door de sportdienst en sportraad, zijn de jaarlijkse hoogmis voor al wie sportief Diksmuide een warm hart toedraagt. Heel wat Diksmuidelingen maakten zich in 2024 verdienstelijk op (extra-)sportief vlak.

Sportvrouw

De Sportvrouw is Melissa Vanthournout geworden. Melissa Vanthournout (37) uit Vladslo veroverde de titel van sportvrouw van het jaar. Die heeft ze te danken aan haar sterke prestaties in de wereld van jiujitsu. Haar strafste stoten in 2024: een bronzen medaille op zowel het Vlaams als Europees kampioenschap. Op het Belgisch kampioenschap viel ze net naast het podium.

Melissa is zes jaar lid van Kyoshin jiujitsuclub, waar ze ook hulptrainer is. Ze is momenteel in het bezit van een blauwe gordel (2e Kyu), maar mag in de loop van dit jaar examen doen voor haar bruine gordel (1e Kyu). Haalt ze die binnen, dan volgt de stap naar de zwarte gordel (1e Dan).

Sportman

Sportman werd Thomas Goethals. Thomas Goethals (32) uit Diksmuide, lid van Triatlon Team Westkust, beleefde afgelopen jaar een van z’n sportieve hoogtepunten tot nu toe. Hij werkte een volle triatlon (226 kilometer) af in minder dan negen uur, waarbij hij de marathon in minder dan drie uur liep.

Met dat resultaat eindigde hij knap derde in de Ironmanwedstrijd Calella Barcelona. Daarnaast won hij in het Franse Thiennes en behaalde hij de tweede plaats in Gravelines. Hij realiseerde z’n droom door in september van dit jaar te kunnen deelnemen aan het WK Ironman in Nice tussen de professionele wereldtoppers.

Sportbelofte

De titel sportbelofte ging naar Louic Boussemaere (18) uit Diksmuide en een rijzende ster in het wielrennen. Hij kreeg bijna z’n volledige jeugdopleiding bij Cycling Team Houtland-Westkust en kwam al snel op de radar te staan van het Franse profteam AG2R. Zo kon hij als junior heel wat wedstrijden op internationaal niveau rijden. Hij toonde zich vooral in het klim- en rondewerk, maar blonk ook uit in het tijdrijden.

Als beloning mocht hij een profcontract tekenen bij AG2R, waar hij als belofte verder kan doorgroeien. Louic mocht ook verschillende keren mee met de nationale selectie en reed in 2024 het WK voor junioren in Zurich. Hij won vorig jaar in Passendale en Westkerke-Oudenburg en toonde zich zowel in het BK veldrijden (5e) als het BK tijdrijden (6e).

G-Sporter

Andy Defever werd G-Sporter van het jaar. Rolstoeltennisser Andy Defever (47) uit Oostkerke mag zich G-sporter van het jaar 2024 noemen. Die titel dankt hij aan z’n halve finale enkel in de B-reeks, de kwarfinale dubbel van het BK in de A-reeks en de vijfde plaats algemeen en derde plek in zijn klasse van het BK rolstoeltenniscriterium. Andy zit zes jaar in een rolstoel en speelt nu ongeveer 2,5 jaar rolstoeltennis. Hij traint wekelijks twee tot drie keer om het maximale uit z’n sport te halen.

Sportploeg

De heren van 35 TC De Maene werden de sportploeg van het jaar.De heren 35 van tennisclub De Maene maakten in 2024 brandhout van elke ploeg. De ploeg verloor vorig jaar geen enkele interclubwedstrijd, zelfs buiten onze provincie. Ze kroonden zich zowel tot West-Vlaams als Vlaams kampioen in de leeftijdscategorie +35. De ploeg bestaat uit volgende spelers: Wim Smet, Lander Decaestecker, Nico Vandendriesshe, Thomas Bal, Laurens Maertens, Hendrik Snauwaert, Karl Vannieuwkerke en Wouter Vanderhaeghen.

Rik Decoster uit Keiem is niet weg te denken in de Diksmuidse sportwereld. Hij nam, en neemt nog steeds, heel wat initiatieven. Rik is al jaar en dag lid van de sportraad, was de bezieler van de loopwedstrijd 'Dwars door Keiem', is voorzitter van wielerclub De Krikkrakkers, hielp eigenhandig met de aanleg van het voetbalveld in Beerst, steekt z'n handen uit de mouwen als vrijwilliger op de Flanders Field Marathon en de kerstloop, stond mee aan de wieg van Michel Pollentier fietsroute.