Diksmuide als enige Belgische stad genomineerd voor de Entente Floral Europe

Op woensdag 29 juni kwamen de juryleden van Entente Floral Europe naar Diksmuide.

Entente Floral Europe is een internationale tuinbouwcompetitie opgericht om gemeenten en dorpen in Europa te erkennen voor uitmuntendheid in tuinbouwdisplays. Jaarlijks worden door toeristenbureaus en tuinbouwverenigingen van Europese landen, in drie verschillende categorieën, gouden, zilveren, bronzen prijzen en oorkondes uitgereikt. De drie categorieën zijn steden met een bevolking van meer dan 30.000 inwoners, steden met een bevolking tussen 5.000 en 30.000 inwoners en dorpen met een bevolking van minder dan 5.000 inwoners. De juryleden bestonden uit landschapsarchitecten, landschapsplanners, stedenplanners, tuinbouwingenieurs en toeristisch consultants uit de volgende landen: Ierland, Oostenrijk, Duitsland, Hongarije en Tsjechië .

“We dienden met Diksmuide een dossier in om deel te nemen aan deze internationale wedstrijd”, vertelt schepen van Diksmuide Martin Obin. “Onze diensten doen telkens weer hun uiterste best om de stad te bebloemen en de bomen en struiken te onderhouden. De verschillende diensten werken heel goed samen en bekomen op die manier een prachtig resultaat.”

Enige Belgische stad

De jury koos uit de verschillende dossiers negen plaatsen die ze gaan bezoeken om daarna de prijzen toe te kennen. Voor België is Diksmuide de enige stad die zal bezocht worden, daarnaast reist het gezelschap ook nog naar Oostenrijk naar Bad Sauerbrunn, naar Dobrochov in Tsjechië, Bollstedt in Duitsland, in Hongarije wordt Székesfehérvár, Orfű en Veresegyház bezocht en in Ierland komen Keadue en Dalkey aan de beurt.

“De wedstrijd ‘Entente Floral Europe’ bestaat sinds 1975 en in oorsprong ging het enkel om de bebloeming van de plaatsen, maar dit is al lang niet meer zo”, vertelt Imka Trusnova, landschapsarchitecte die al twintig jaar lid van de jury is. “Het gaat om heel wat meer. Er wordt naar op de volgende verschillende criteria gejureerd: planning en ontwikkeling, natuurlijke omgeving, gebouwde omgeving, landschap, groene ruimtes, planten – permanent en/of seizoensgebonden, milieueducatie, inzet en betrokkenheid, toerisme en/of vrije tijd en communicatie.” Nadat we alle plaatsen hebben bezocht wordt er een juryverslag opgemaakt en worden de prijzen later bekend gemaakt in Hongarije.”

Na een ontvangst op het stadhuis werd over de middag een broodje gegeten in de panoramazaal van de IJzertoren om daarna onder begeleiding van burgemeester Lies Laridon een rondrit te maken in en om de stad. In 2019 wonnen twee Belgische steden: Waver haalde zilver en Oudenaarde haalde goud. En nu maar hopen dat ook Diksmuide goud haalt. De prijs is vooral een ereprijs en de bekendmaking van de stad bij de diverse Europese steden. (ACK)