Digitale borden met leuke en positieve boodschappen kleuren straatbeeld in Middelkerke tijdens complimentendag

Op zaterdag 1 maart is het complimentendag. Voor de gelegenheid verschijnen op de digitale borden in het Middelkerkse straatbeeld leuke en positieve complimenten. En dat speciaal voor alle positieve Middelkerkse bezoekers.

Complimentendag waaide een eind geleden over vanuit Nederland. Ondertussen is dit positieve concept goed ingeburgerd bij ons en in delen van Duitsland. Schepen voor participatie Ethel De Blieck zet graag haar schouders onder dit boostende initiatief. “Iedereen krijgt toch graag een complimentje? Het is een kleine moeite, maar het geeft zoveel terug. Telkens mensen een complimentje geven of krijgen, ervaren ze een shotje gelukshormoon. Daarnaast versterkt het je sociale banden en je zelfvertrouwen”, knipoogt schepen De Blieck.

Schermen vol complimentjes

Stef van de dienst participatie maakte een mooie complimentenreeks die op zaterdag 1 maart gans de dag op de digitale borden in Middelkerke verschijnt. De reeks toont positieve boodschappen en mooie foto’s van Middelkerkse hotspots. Ook op de gemeentelijke Facebookpagina lanceert het gemeentebestuur een complimentenpost op zaterdag 1 maart. “Zo verschijnen ook op je smartphonescherm hoofdzakelijk positieve boodschappen”, aldus nog Ethel De Blieck.