Digitaal marketing agency Ntriga en creative design studio Maquina fusioneren

Digitaal marketing agency Ntriga en creatieve designstudio Maquina zijn een fusie aangegaan en bundelen in de toekomst meer dan ooit de krachten om hun klanten een totaaloplossing aan te bieden voor alle aspecten van hun marketing. Meer dan ooit, want beide bedrijven hielden al kantoor onder hetzelfde dak in de Kasteeldreef 73 in Pittem en werkten al samen voor heel wat klanten zoals Paneltim, Latexco, Orizon West, Seyntex, Orpea, Kwarto, Apok, Visma, Metagenics, MonaVisa, Morubel en vele andere.

Deze fusie komt er omdat zowel Pieter Supply en Stephan Demeulenaere, de zaakvoerders van Ntriga, als Peter Remans, zaakvoerder van Maquina, hun interne en externe communicatie willen vereenvoudigen en nog efficiënter maken. In de toekomst zal de naam Ntriga naar voren geschoven worden.

“Het geheel wordt sterker dan de som der delen. Onze klanten kunnen er alleen maar wel bij varen. Ntriga blijft zijn reputatie van digital solutions provider behouden terwijl de conceptuele en creatieve kracht van Maquina onze diensten naar een nog hoger niveau stuwt”, vertelt zaakvoerder Pieter Supply.

“De achtergrond van Ntriga in het bouwen van digitale oplossingen zoals PIM, websites, web-shops, klantenportalen en de marketing er rond blijft uiteraard onaangeroerd. Door de krachten te bundelen met Maquina zullen we voor onze klanten toekomstvaste, digitaal gewortelde oplossingen kunnen smeden met nog meer cachet”, gaat medezaakvoerder Stephan Demeulenaere verder.

Vijf pijlers

“De mensen van Maquina zullen de nu al stevige slagkracht van Ntriga verder ondersteunen met hun ervaring in gegronde 360°-campagnes en uniforme merkcommunicatie, evenals in doordachte user experience voor de klanten”, vult Peter Remans, nu ook zaakvoerder van Ntriga, verder aan.

“De fusie maakt deel uit van onze voortdurende groei als een verenigd creatief en digitaal bureau met vooral de technologische kracht waarmee we verder kunnen gaan dan de gebruikelijke reikwijdte van een bureau. Ons full-service bureau zal zich concentreren op vijf pijlers: strategie; creatief concept en ontwerp; branding; digitale ontwikkeling en (data-)automatisatie; marketing (via betaalde, organische en klanteigen kanalen)”, sluit het drietal samen af.