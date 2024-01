Digitaal loket kinderopvang gaat van start

In samenwerking met Opvang. Vlaanderen heeft het gemeentebestuur het digitaal loket kinderopvang actief gezet. Via deze weg kunnen de ouders alle opvanginitiatieven in de gemeente en de regio vinden en ook aanvragen versturen.

“Opvang vinden voor hun baby of peuter is voor vele ouders niet gemakkelijk. Het aantal plaatsen is beperkt en dus zorgt dat voor stress bij de ouders”, vertelt bevoegd schepen Annick Debonné (CD&V). “Via dit platform willen de gemeentelijke jeugddienst en het Huis van het Kind de ouders begeleiden bij hun zoektocht.”

Voor het digitaal loket kun je terecht op de gemeentelijke website, via www.pittem.be/kinderopvang. Uiteraard kunnen ouders nog altijd fysiek terecht bij de gemeentelijke jeugddienst of bij het Huis van het Kind. (JG)