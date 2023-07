Digipunten voor digibeten in Torhout

Wat als je niet weet wat een digibeet is? Dan kun je het opzoeken op het internet. Maar wat als je niet uit de voeten kunt met het internet? Dan bén je een digibeet, want dat is iemand met weinig of geen digitale vaardigheden. En in dat geval reikt het stadsbestuur je via het Sociaal Huis de helpende hand. Er zijn namelijk twee zogenoemde digipunten geopend, waar digihelpers op vrijwillige basis mensen bijstaan die het gebruik van computers, tablets of smartphones niet onder de knie hebben.

De Torhoutse digipunten bevinden zich enerzijds in de stedelijke bibliotheek aan de Ravenhofstraat en anderzijds in het ontmoetingscentrum ‘t Centrum aan de Beerstraat. In de bib is het digipunt elke woensdag en zaterdag open van 9 tot 12 uur en in ‘t Centrum elke dinsdag van 15 tot 18 uur.

Momenteel vijf digihelpers

“Voor heel wat mensen is de razendsnelle digitalisering niet bij te houden”, legt schepen van Sociale Zaken Ine Debruyne uit. “Sommigen hebben geen computer of internetverbinding. Anderen kunnen niet goed werken met apps op hun smartphone of programma’s op hun laptop. Omdat veel dienstverlening tegenwoordig online gebeurt, lopen die mensen kansen mis.”

“De digipunten zijn een maand geleden opgestart en in de eerste vier weken hebben al 33 personen hun weg gevonden naar een digipunt en er ondersteuning gekregen door een digihelper. Er is zeker nog ruimte om te groeien. Dat beogen we door in het najaar enkele vormingen en opleidingen aan te bieden. We willen de huidige dienstverlening dus nog uitbreiden.”

Er zijn momenteel vijf digihelpers op de twee digipunten actief: Pol Denoo, Leen Clybouw, Urbain Camerlynck, Christa Vereecke en Roger Pecceu. Zonder hun inzet zou het project niet kunnen slagen.

Uitleendienst

Op welk vlak de mensen die bij een digipunt komen aankloppen zoal geholpen kunnen worden? Schepen Debruyne: “De digihelpers staan de mensen onder andere bij om te leren hoe ze online een cv kunnen opstellen, een opleiding volgen, hun tax-on-web invullen, met Smartschool omgaan, videobellen met de smartphone, online een premie aanvragen, met een app een trein- of busticket aankopen en zoveel meer. Alles wordt heel rustig uitgelegd, stap voor stap. Zo willen we ervoor zorgen dat alle inwoners online vaardig(er) worden.”

De digipunten hebben zelfs een uitleendienst. Inwoners kunnen tijdelijk gratis een laptop of tablet ontlenen. De eerste drie maanden is dat aanbod toegankelijk voor iedereen. Het kan gaan om iemand die een toestel een tijdje nodig heeft voor een opleiding, of bijvoorbeeld een oma die wil leren videobellen en eerst even wil testen of een tablet wel iets voor haar is. Na deze drie maanden is het mogelijk om de termijn te verlengen via het Sociaal Huis.

Swipe-cafés in het najaar

In het najaar organiseert het stadsbestuur in samenwerking met de seniorenvereniging S-Plus de Swipe-cafés. Onder begeleiding gaan de deelnemers op eigen tempo aan de slag met hun smartphone of tablet. Ze kunnen tijdens deze reeks van vijf bijeenkomsten digitale ervaring en kennis uitwisselen bij een kopje koffie. De Swipe-cafés hebben plaats in het digipunt in de bib op 3, 17 en 31 oktober en op 14 en 28 november, van 14 tot 16 uur. Deelnemen is gratis en inschrijven gebeurt bij S-Plus via Ellen Deneire, ellen.deneire@s-plusvzw.be, 050 44 79 51. Er zijn twaalf vrije plaatsen.

