Digipunten staan klaar voor vragen

Een digipunt is een plaats waar iedereen met een digitale vraag terechtkan bij een zogenaamde e-buddy. “Heel wat mensen worstelen met de steeds veranderende digitale wereld. Er duiken altijd maar nieuwe toestellen, applicaties, programma’s… op waarmee je moet kunnen werken. Je kan er terecht om bij te leren en om ICT-materiaal te lenen”, laat het stadsbestuur weten. In het cursusaanbod steken onder meer kennismakingen met sociale media, herkennen van fake news of veilig digitaal bankieren. Elke woensdag kan je terecht in het Administratief Centrum (Heyvaertlaan 18) van 13.30 tot 16 uur en elke donderdag in lokaal dienstencentrum de Zonnewijzer (Bruidstraat 9) 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. (TVA/foto PM)