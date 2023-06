Digipunt opgestart in de bib

In de bib is een eerste digipunt opgestart voor al wie digitaal handiger wil zijn. Je krijgt er info over opleidingen rond het basisgebruik van een laptop, pc, of smartphone voor online bankieren, digitale administratie, itsme®, online informatie opzoeken, een ticket boeken… Daarnaast is er een open helpdesk met vrijwillige digihelpers. Die digihelpers zijn op vaste tijdstippen aanwezig. En dit allemaal gratis. Mitch De Geest, schepen van Digitalisering en Innovatie: “Het lokaal bestuur neemt stappen om digitale uitsluiting te voorkomen en elke inwoner mee te krijgen in het digitaal verhaal. Dankzij Europese, federale en Vlaamse subsidies bouwen we een aantal projecten uit. Een van die projecten is de uitrol van digipunten.” Later volgen er nog drie, op andere locaties in de stad.

Op de foto staan Noël Lips, Pol Sorel, Annie Kerkhove, Adelin Lambert, Christine Monset, Michel Goffart, Nancy Vanden Broecke, Kelly De Preester en Veronique Raes. Meer info vind je op www.blankenberge.be/digipunten. (WK)