Digipunt Ledegem pakt uit met gratis workshops en digihulp

Door de oprukkende digitalisering is het belangrijk om voldoende geletterd te zijn. Het digipunt Ledegem organiseert daarom op dinsdag 9 januari twee gratis workshops omtrent Itsme en Payconiq. Met Frans Huyghe werd recent ook een digihelper aangesteld die twee keer per maand allerhande vragen over digitalisering beantwoordt.

De gemeente Ledegem merkt dat het niet voor iedereen even evident is om op de digitale trein te springen. “Mee zijn met de digitaliseringsgolf is noodzakelijk om optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij van vandaag en morgen. Daarom zullen we op regelmatige basis vormingen aanbieden aan onze inwoners om hun digitale kennis op te krikken of uit te breiden”, aldus schepen van digitalisering Geert Dessein (CD&V/VD). De eerste twee workshops vinden op dinsdag 9 januari plaats in het digipunt in de bibliotheek. In de voormiddag leren de aanwezigen de Itsme-app installeren en gebruiken op digitale toepassingen zoals MyMinFin en Mijngezondheid. Tijdens de workshop in de namiddag leert men werken met Payconiq zodat je vlot cashloos kan betalen bij je favoriete handelaars.

Digihelper Frans

Ondertussen stelde de gemeente met Frans Huyghe recent een digihelper aan. “Een digihelper is iemand die goed met een computer, tablet en smartphone overweg kan en die deze kennis wil delen met andere mensen”, aldus Frans. Hij werkte jarenlang in de banksector. “Vanuit die hoedanigheid kwam ik in contact met de eerste computers. Mijn interesse was onmiddellijk geprikkeld.” Ook de overstap naar online bankieren maakte Frans vanop de eerste rij mee. “De kennis die ik verworven heb door beroepshalve mee te groeien met de digitalisering in combinatie met mijn persoonlijke interesse in alles wat met computers te maken heeft wil ik nu aanwenden om andere mensen digitaal vaardiger te maken.” Frans houdt twee keer per maand spreekuur in de bibliotheek. Dit de eerste maandag van de maand van 10 tot 12 uur en de derde maandag van de maand van 16 tot 18 uur. (BF)