Digimaten en digipunten om digitale kloven in Menen te dichten

Problemen met digitale toestellen en/of applicaties ? Het installeren van een ltsme-account die op de klippen loopt ? Aanmaken van een e-mailadres die tegensputtert ? QR-codes, wat is dat ? Niet getreurd, hier komen in Menen de digimaten.

“Vanaf 17 april zal iedereen die daaromtrent problemen mee heeft gratis terecht kunnen in één van onze zes digipunten. Een 14 man sterk team zal de mensen op een simpele doch efficiënte wijze begeleiden door het digitale geharrewar”, zegt schepen voor gelijke kansen Angelique Declercq.

De wereld wordt met rasse schreden digitaler en de meeste afspraken moeten de dag van vandaag online worden gemaakt. Ook Corona dreef het ‘analoge’ contact nog verder uiteen. Nog veel te veel mensen zijn niet mee op de digitale trein, vandaar dit digitaal inclusieproject. “Om deze digitale kloof zo veel mogelijk te dichten geven onze digimaten gratis advies op maat, en dit gebeurt telkens tijdens een specifiek uurschema aan één van de zes digipunten”, vertelt coördinator digitale inclusie Pieter Garreyn.

Zowel in Menen, Rekkem en Lauwe kan men digipunt terugvinden. Namelijk in het Sociaal Huis, het LDC Allegro, Stadhuis en Bibliotheek te Menen, het LDC Dorpshuis in Rekkem en de Bibliotheek in Het Applauws te Lauwe. “De mensen kunnen bij ons terecht voor al hun digitale vragen zoals, werken met QR-codes, digitale toepassingen van overheidssites, een afspraak maken bij de Stad Menen, mobiliteitsapps gebruiken, het installeren van een ltsme-account, het aanmaken van een e-mailadres… Het is wel niet mogelijk om met hardware computerproblemen af te zakken naar een digipunt of om inhoudelijk, persoonsgebonden info te laten verwerken door een digimaat, zoals online bankieren, belastingaangifte doen en werkloosheidsuitkering aanvragen”, legt Pieter uit. Het is slechts een greep uit de vele zaken waarmee de digimaten kunnen helpen. “Er zullen ook altijd toestellen en internet aanwezig zijn die door iedereen vrij gebruikt kunnen worden. In alle digipunten zal men alsook persoonlijke hulp kunnen vragen en een themasessie bijwonen of een vorming volgen. Deze vormingen, acties en initiatieven rond digitale inclusie noemen we Digiwijzer. Daarnaast bieden we ook nog een mobiel digipunt dat naar de wijken en evenementen trekt”, vervolgt Angelique.

“Als iemand zich geroepen voelt om zelf digimaat te worden of ken je iemand die geïnteresseerd zou kunnen zijn ? Geef dit gerust door via onze website www.menen.be/digimaten”, besluit Pieter. (NV)

De openingsuren van de zes digipunten zijn :

Maandag 09:30-11:30 : Sociaal Huis, Menen

Dinsdag 13:30-15:30 : LDC Dorpshuis, Rekkem

Dinsdag 14:00-16:00 : LDC Allegro, Menen

Woensdag 14:00-16:00 : Bibliotheek, Menen

Woensdag 14:00-16:00 : Bibliotheek, Het Applauws, Lauwe

Zaterdag 09:00-11:00 : Stadhuis, Menen