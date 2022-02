Digidokter Danny uit De Panne vertaalt digitaal naar mensentaal

Sociale Zaken & Senioren en Bibliotheek De Panne hebben de krachten gebundeld en breiden de dienstverlening van de Digidokters-werking uit. Enkele jaren geleden startte het lokaal bestuur het initiatief met de hulp van vrijwilligers zoals Danny Weyne, maar de interesse is zo groot dat de dienstverlening wordt verdubbeld.

Voortaan kan iedereen met vragen of problemen over een laptop, tablet of smartphone reserveren voor een individuele consultatie van een half uur bij de digidokter, telkens de eerste en derde zaterdagvoormiddag in de bib en de tweede en vierde vrijdag in De Boare.

“Via het afsprakensysteem willen we mensen zo snel mogelijk helpen”, zegt Christophe Coffyn, Teamlead Bibliotheek. Nicolas Luyssen, schepen van Bibliotheek en Spelotheek:

“De Panne Digitaal … In mensentaal. Dat is de boodschap gelinkt aan de huidige projecten rond digitalisering. Een eerste luik is het interne digitaliseringsproces binnen de gemeente, maar daarbij moeten ook alle burgers betrokken zijn. De vrijwillige digidokters bieden een eerste en laagdrempelige opstap naar de digitale mogelijkheden. De bib en De Boare zijn vertrouwde plaatsen en de juiste omgeving om rustig en zonder stress eerstelijnshulp te ontvangen.”

In de haren krabben

Danny Weyne (58) is digidokter van het eerste uur: “Ik heb in 1980 mijn eerste stappen gezet in de computerwereld. Voor wie het zich nog herinnert: met de Commodore 64! Ik ben me blijven bijscholen en specialiseren. Ik werd lesgever bij Cervo-Go in het volwassenenonderwijs en knutselde ook pc’s in elkaar. Van mijn hobby en passie heb ik mijn beroep gemaakt en me ook als vrijwillige digidokter geëngageerd.”

“Ik merk dat mensen veel vragen hebben over smartphones en tablets. Actueel zijn de vragen rond QR-codes en om de itsme®-app te installeren, zodat ze die kunnen linken aan het Covid Safe Ticket. Veel mensen vragen me ook hoe ze de verbinding tussen een smartphone, de cloud of laptop moeten leggen, vooral om hun foto’s over te zetten en te bewerken.”

“Regelmatig krijg ik ook vragen over Payconiq, e-ID, mensen die hun wachtwoord vergeten zijn… De meeste problemen kan ik onmiddellijk oplossen, maar soms moet ik me ook wel eens in het haar krabben. Om mensen zo snel mogelijk te kunnen helpen vragen we om bij het reserveren hun probleem al te omschrijven, zodat ik me erop kan voorbereiden.”

Grotere groepen

“Momenteel werken we met drie digidokters, maar met de uitbreiding van het project en eventuele themanamiddagen voor een grotere groep in het najaar in het vooruitzicht, zijn extra vrijwilligers altijd welkom!” besluit Christophe Coffyn.

(MVO)