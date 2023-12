Digibank in Beernem zoekt vrijwilligers: “Digitalisering voor iedereen”

Sinds net voor de zomer kan je in Beernem terecht bij de Digibank. Bij die intergemeentelijke dienst kan je terecht voor heel wat vragen over digitale vaardigheden. Beernem wil die dienst versterken en is daarom op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die anderen willen helpen met hun vragen.

Vragen beantwoorden

Via een intergemeentelijke samenwerking ging in juni het project Digibank van start. Door de digitalisering van heel wat diensten is het belangrijk dat alle inwoners digitale vaardigheden ontwikkelen. Voor mensen die daar wat meer moeite mee hebben, richtte de gemeente op verschillende plaatsen een digipunt op.

“Het is de bedoeling dat iedereen er gebruik kan maken van een openbare computer met internet. Daarnaast zal een medewerker eventuele vragen kunnen beantwoorden en richten we er een uitleendienst in. Het eerste fysieke digipunt is elke zaterdag open van 10 tot 12 uur”, vertelt Belle Declercq Projectbegeleider Digibanken van Brugge West. Aangezien 46 procent van de mensen zwakkere digitale vaardigheden blijkt te hebben, zijn dergelijke punten nog steeds broodnodig.

Op maandag kan je met alle vragen over digitale diensten terecht in lokaal dienstencentrum Flora tussen 14 en 16 uur. Op dinsdag van 14 tot 16.30 uur en op vrijdag van 9 tot 11.30 uur kan je ook bij het digipunt in Covias terecht. Daarnaast is er tweewekelijks op vrijdag van 10 tot 12 uur een digipunt in lokaal dienstencentrum Mirte. Elke zaterdag kan je tussen 10 en 12 uur terecht met vragen in de bib. Bovendien is er ook een mobiel digipunt met De Komkommer, dat zowel in Oedelem, Sint-Joris als Oostveld staat.

De vijf digipunten in de gemeente moeten natuurlijk bemand worden. Daarvoor lanceert het gemeentebestuur nu een oproep naar vrijwilligers. Iedereen die anderen digitaal op weg wil helpen, kan contact opnemen met de gemeente via vrijwilligers@beernem.be.