Diëtiste bepaalt voortaan mee het menu in centrale keuken van Oostende

Elke Van Remoortere (35) is de vrouw die voortaan de menu’s zal helpen bepalen met de koks van de centrale keuken van de stad. De stad wil zo nog beter kunnen inspelen op de vragen rond voeding van diverse doelgroepen. Elke geeft vijf tips om een gezondere levensstijl te hanteren.

De centrale keuken van Stad Oostende zorgt elke dag voor ruim 1.400 maaltijden voor diverse doelgroepen in onder andere de woon-zorgcentra van de stad, de acht ontmoetingscentra, het ziekenhuis AZ Sint Jan campus Oostende en de kinderdagverblijven die onder de vleugels van de stad werken. Voor de centrale keuken vist de stad uit een poule van twaalf koks, waarvan telkens acht van hen per shift aan het werk zijn. Nog eens ruim vijftig mensen brengen de maaltijden rond en bemannen de kassa’s. Voor de dienst Catering van de stad werken in totaal 68 mensen.

“We kunnen toch wel stellen dat onze centrale keuken werk maakt van gezonde voeding”, zegt bevoegd schepen, Natacha Waldmann (Groen). “Er zijn echter steeds meer mensen met voedselintoleranties met specifieke vereisten. Dat zijn zaken die allemaal moeilijk te bekijken zijn vanuit een puur praktisch en organisatorisch gegeven. De expertise van een diëtiste is dan ook zeer welkom. Elke zal ons helpen om samen met de koks de maaltijden samen te stellen.

Uiteenlopende eisen

Linda Verhaeghe is als hoofd Catering de trekker van de centrale keuken. “Naast de levering aan de verschillende diensten, brengen we ook heel veel maaltijden aan huis en ook de cafetaria van het ziekenhuis wordt door ons bevoorraad”, legt Linda uit. “Er zijn tegenwoordig veel meer mensen met allergenen. Samen met de kinderdagverblijven hebben we een heel verschillende publiek, maar allemaal met hun eigen eisen.”

“Ik ben uiteraard maar een schakel in het hele kluwen”, vertelt Elke. “We hebben een goed team van koks die een hele gevarieerde samenstelling van menu’s maken, vindingrijk zijn en graag eens iets speciaal aanbieden. Mijn taak is vooral om hen te helpen om die menu’s af te stemmen op verschillende diëten, zodat iedereen dezelfde variatie kan krijgen. Het zou zonde zijn dat bijvoorbeeld de diabetespatiënten elke dag hetzelfde zouden moeten eten.”

”En dan is er ook nog de gezonde voeding die in opmars is. Iedereen wil tegenwoordig fitter zijn. Dat is niet alleen bij de jongeren zo, ook de ouderen willen fit zijn en blijven. Daarom is het belangrijk dat ze de juiste voeding krijgen.”

De vijf tips van diëtiste Elke

1. Drie belangrijkste maaltijden van de dag

“Mensen zouden veel meer moeten durven eten. Ik merk dat mensen veel meer alles op één maaltijd zetten. Het is nochtans belangrijk dat mensen hun drie hoofdmaaltijden eten; ontbijt, middag- en avondmaal, gepaard met de nodige tussendoortjes. Niet alleen omdat je de maaltijden beter verdeeld en de verbranding meer gaat stimuleren, maar omdat je zo alle mineralen en vitaminen binnen hebt die je lichaam nodig heeft.”

2. Meer kleinere maaltijden eten

“Het komt erop neer dat je meerdere kleinere maaltijden per dag gaat eten. Dat wil zeggen dat je mag eten wat je graag eet, maar dan in kleinere hoeveelheden. Je moet er uiteraard rekening mee houden dat je niet al te vet gaat eten, maar als je een keer zin hebt in frieten, dan moet dat zeker kunnen. Het portioneren in maaltijden is heel belangrijk. Neem bijvoorbeeld stelselmatig alsmaar kleinere porties dan je gewoon bent.”

3. Eet voldoende koolhydraten

“Er wordt steeds meer gesproken over koolhydraatarme voeding, want dat kan zeker in een gezond menu. Maar ongeraffineerde koolhydraten blijven echter wel een heel belangrijke brandstof voor je lichaam”, waarschuwt Elke. “Ik zou dus zeggen: neem die ook. Ik heb het dan over de volkorenbroodsoorten, rijst, enzovoort. Die zorgen voor vitamine B en vezelaanbreng.”

4. Drink zeker voldoende water

“Ons lichaam bestaat ongeveer uit 60 procent water. Dus heb je zeker ook water nodig bij je voeding om als persoon te functioneren. Ik raad meestal aan om anderhalve liter per dag te drinken. Maar als je echt op dieet gaat, is het beter om wat meer water te drinken. Een Cola Zero kan zeker ook een keer. Het is geen meerwaarde voor een gezond leven, maar zorgt er wel voor dat je minder zin hebt in zoetigheden.”

5. Bewegen is écht belangrijk

“Ik ben zelf niet de grootste sportfanaat en dat hoef jij ook niet te zijn, maar bewegen is wel belangrijk. Daarom: neem eens de fiets om naar het werk te gaan en laat de auto staan. Neem eens de trap in plaats van de lift. Of maak een fikse wandeling. Het zal niet alleen bijdragen aan je fysieke welbevinden, maar ook aan het mentale, want dat is minstens even belangrijk. Je goed voelen in je lichaam zorgt voor een positieve ingesteldheid.”