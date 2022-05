Dieter Vanthourenhout opent speciaalzaak voor wielerkledij Vermarc in Roeselare

Dieter Vanthourenhout maakte naam als veldrijder en opent nu vlakbij het kruispunt van de Meensesteenweg en de Rijksweg in Roeselare een winkel gespecialiseerd in wielerkleding: een vestiging van speciaalzaak Vermarc.

Oud-wielrenner Frans Verbeeck richtte in 1977 Vermarc Sport op, genoemd naar zijn zoon Marc die inmiddels de zaak heeft overgenomen van zijn vader. Het bedrijf is gevestigd in Wezemaal bij Leuven.

“Wielertoeristen van over het ganse land komen bij ons over de vloer om er gepersonaliseerde wielertruitjes of geschikte wielerbroeken aan te kopen. We zochten naar een geschikte locatie om een tweede winkel te openen en belandden zo in wielerstad Roeselare, op ruime afstand van onze winkel in Wezemaal”, zegt Marc Verbeeck. Sinds woensdag is de winkel open. Die werd ondergebracht in het pand waar voorheen Soliver zat, op een boogscheut van het kruispunt van de Meensesteenweg en de Rijksweg.

Bekend gezicht

De uitbater van de zaak is een bekend gezicht en hij weet alles over fietskledij. Dieter Vanthourenhout was tot twee jaar geleden professioneel veldrijder. De Beernemnaar was bekend en werd gewaardeerd binnen het veldritpeloton en verzamelde tijdens zijn carrière tal van ereplaatsen. “Ik ben blij dat ik iets kan doen dat met de koers te maken heeft”, zegt hij. “Zelf heb ik ook jarenlang met kledij van Vermarc gereden. Ik weet dus maar al te goed dat die outfits van goede kwaliteit zijn.”

We richten ons ook op wielertoeristenclubs. Zij kunnen bij ons terecht voor gepersonaliseerde outfits

Bij Vermarc kunnen wielertruitjes aangekocht worden van wielerploegen waarmee het bedrijf samenwerkt. Zo fabriceren Vermarc onder andere de truitjes van Lotto-Soudal en Topsport Vlaanderen Baloise. “Daarnaast richten we ons ook op wielertoeristenclubs. Zij kunnen bij ons terecht voor gepersonaliseerde outfits”, zegt Dieter.

Ook lopers

In de winkel vind je alles wat kan helpen om een fietstocht aangenamer te maken zoals handschoenen, sokken en ook regenkledij. “Alles van textiel voor de fietser is hier verkrijgbaar.” Vermarc is ook nauw verbonden aan de Belgische atletiekbond. Naast fietsers zullen ook lopers in de winkel terechtkunnen voor een passende outfit.