Dieter organiseert geen verjaardagsfeestje, maar wel actie voor Think Pink: “Alle puzzelstukjes vielen samen”

Dieter Dewitte, die een groepspraktijk kinesitherapie en podologie heeft in Dentergem, wordt volgende maand veertig. Hij wil die speciale verjaardag evenwel niet zomaar laten voorbijgaan. Daarom organiseert hij op 9 oktober een gezinswandeling en een drink ten voordele van Think Pink.

“Ik wilde niet iets meer doen dan een simpelweg een verjaardagsfeestje geven, maar ik had lange tijd geen idee wat precies. Tot ik zag dat oktober de borstkankermaand is en dat de gemeente dat initiatief ook ondersteunt”, vertelt Dewitte. Hij besloot daarom een actie te organiseren ten voordele van Think Pink, een actie die hem na aan het hart ligt. “Zelf heb ik immers een goede vriendin die tegen borstkanker strijdt en ook in de praktijk passeren veel mensen de revue die met de ziekte te maken kregen. Zo vielen uiteindelijk alle puzzelstukjes samen”, aldus Dieter Dewitte.

Samen met zijn goede vriend Tom Willems (43) organiseert hij daarom op 9 oktober een gezinswandeling. “Er zijn twee wandelingen”, legt Tom Willems uit. “Eentje van 10 kilometer en eentje van 4,5 kilometer. Voor elke wandeling is er ook een tussenstop voorzien met een hapje en een drankje aan de praktijk van Dieter.” Start- en eindpunt bevindt zich aan het JOC in Dentergem. “Vandaaruit gaat het onder meer langs het geboortebos en via landelijke en trage wegen. Het is trouwens ook de bedoeling dat de wandeling toegankelijk is voor mensen die minder goed te been zijn.”

Daarnaast wordt er aan het JOC ook een bar ingericht. “Daarvoor krijgen we ondersteuning van Unizo. Zij speelden immers ook met het idee om iets te organiseren, dus hebben we uiteindelijk besloten om onze krachten te bundelen”, aldus Dieter Dewitte.

Voorinschrijving kan tot 5 oktober via een mailtje naar dieterdewitte@telenet.be. De deelnameprijs bedraagt 5 euro voor volwassenen en 3 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Daarbij zit ook een hapje en een drankje. De opbrengst gaat integraal naar Think Pink. (TM)