Dieter (35) en Deborah (36) werken met ‘Hott’ uniek én stout concept uit: “Je kan onze seksspeeltjes zelfs testen”

Dieter Provoost (35) en Deborah Cogghe (36) uit Ledegem storten zich met hun nieuwe project ‘Hott’ op de wereld van stoute speeltjes en sensuele lingerie. Ze pakken het ook origineel aan: ze gaan voor echte designspeeltjes, die je bovendien ook kan testen: “Ook hier koopt niemand graag een kat in een zak.”

Seksspeeltjes verkopen via homeparty’s. Nieuw is het gegeven niet, maar toch heeft het koppel ondernemers het spreekwoordelijke gat in de markt gevonden. Om hun plaats te verdienen tussen de grote kanonnen die de trend bepalen, hebben Dieter en Deborah een uniek concept uitgewerkt.

Speelse ontspanning

“Het idee begon te rijpen tijdens de coronaperiode en de daarbij horende lockdowns”, verklaart het duo. “Iedereen zat thuis en alles was dicht. Wat bleef er uiteindelijk voor veel mensen nog over? Inderdaad: het lichamelijke vertier. Wij zijn zelf ook beginnen zoeken naar wat speelse ontspanning en kwamen al snel tot de vaststelling dat het nog altijd een erg vaag gebeuren is. Zo besloten we uiteindelijk om ‘Hott’ te lanceren, waarmee we zowel via internet als via homeparty’s seksspeeltjes aanbieden.”

Designspeeltjes…

Het verschil zit hem volgens Dieter en Deborah vooral in zowel het aanbod als de manier van aanpakken. “Ons gamma is om te beginnen niet zo gigantisch als bepaalde erotische winkels. Zaken zoals ouderwetse speeltjes die er vaak erg vulgair uitzagen, die ga je hier niet vinden. Designspeeltjes, zaken die echt een toets aan je seksleven geven zonder het in het ranzige te duwen? Dat vind je bij ons wel. Mensen willen graag iets degelijks kopen dat z’n tijd meegaat in plaats van iedere paar maanden opnieuw te moeten gaan winkelen.”

… die je zelf kan testen

“Uniek is dat we bij bepaalde homeparty’s de mogelijkheid bieden om de zaken te testen. Niemand doet dat nu omdat het erg arbeidsintensief is. Zo moet je permanent alles reinigen en ontsmetten om het hygiënisch te houden. Toch koopt in deze sector ook niemand graag een kat in een zak. In nauw overleg met de gastheer- of gastvrouw kunnen we dus een speciale avond uitwerken waarbij alle deelnemers zelf aan de slag kunnen. Gewaagd en een tikkeltje stout natuurlijk, maar dat mag best wel anno 2023.”