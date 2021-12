Dierenredster Wendy zoekt steun voor heupprotheses voor verwaarloosde hond Roxsy: “Desnoods verkoop ik mijn auto”

Dierenactiviste Wendy Lammens (22) uit Veurne is een inzamelactie gestart om geld te zoeken voor nieuwe heupprotheses voor de 4,5 jaar oude Duitse herder Roxsy. Wendy redde de zwaar verwaarloosde hond anderhalf jaar geleden van de dood uit een stal in Diksmuide. “Ze is sindsdien mijn trouwste metgezel maar het breekt mijn hart dat ik haar zelf niet meer kan helpen”, zegt Wendy.

Het verhaal van Roxsy de Duitse herder maakte in april 2020 nogal wat gemoederen los. De zwaar verwaarloosde hond werd toen in erbarmelijke omstandigheden aangetroffen in een stal in de Ijzerdijk in Diksmuide. Dierenactivisten trokken toen aan de alarmbel omdat er verschillende zwaar verwaarloosde dieren leefden in de stal. Schepen Marc Deprez trok met hen op onderzoek en trof er schrijnende taferelen aan. Onder meer een ezel, hangbuikvarkens en een Duitse herder leefden er in barslechte omstandigheden. De politie nam de dieren in beslag. Wendy ontfermde zich over de Duitse herder en redde de hond, die ze Roxsy doopte, zo van de dood.

Nieuwe heup nodig

“Toen Roxsy bij me aankwam, was duidelijk dat ze heel erg geleden heeft”, vertelt Wendy. “Ze was vel over been. Bovendien was ze bijzonder angstig en schuw. Het heeft mij weken en maanden tijd gekost om haar erbovenop te helpen en haar van de trauma’s af te helpen. De privélessen en verzorging die ze nodig had kostte heel veel geld maar kreeg ik voor elkaar dankzij giften. Roxsy en ik raakten zo aan elkaar gehecht dat ik besloot haar te houden. Maar het was een proces van vallen en opstaan. Helaas blijkt de verwaarlozing van toen nu nog sporen achter te laten, nu ze 4,5 jaar oud is. Doordat ze altijd zo goed als niets van spiermassa had, en dit later pas ontwikkelde, lijdt ze nu veel pijn. Ze kan geen wandelingen meer maken en niet meer pijnvrij leven. Ze kan enkel geholpen worden door heupprotheses maar dat geld heb ik helaas niet. Het kost om en bij de 12.000 euro. Als ik niet voldoende geld vind, wil ik er zelfs mijn auto voor verkopen.”

Nieuwe inzamelactie

En dus doet Wendy noodgedwongen een nieuwe oproep tot steun. “Voor mijn kattenasiel leef ik al van giften zodat ik elk dier dat mijn pad kruist een kans kan geven op een lang en gelukkig leven”, zegt Wendy. “Nu ik dit voor Roxsy, mijn eigen geredde hond niet kan, breekt dit mijn hart. Roxsy is alles voor mij. Ze staat me bij wanneer ik verdrietig ben, houdt me overeind wanneer het leven even te zwaar wordt en geeft me alles wat ik nodig heb: liefde, vriendschap, trouw en liefde. Ze is amper 4,5 jaar oud en ik kan niet zonder haar. Het breekt mijn hart dat ik haar op dit moment de levenskans niet kan geven en hoop dat via een inzamelactie wel te kunnen.”

Wie Roxsy wil steunen, kan dat via https://whydonate.nl/fundraising/heupprothese-voor-roxsy/nl/. Er kan ook een gift gedaan worden op BE80 0016 6401 3677. (JH)