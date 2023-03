Dierenrechtenorganisaties voeren actie tegen komst zalmkwekerij Oostende: “We vragen aandacht voor het probleem”

Op het Sint-Petrusplein en het Sint-Paulusplein in Oostende voerden een 40-tal leden van verschillende organisaties actie tegen de komst van een zalmkwekerij op de industriezone Plassendale.

Animal Rights, Bite Back, Gaia en Climaxi voerden actie tegen de komst van Columbi Salmon naar Oostende. “Ze willen hier de grootste zalmkwekerij van Europa neerpoten. Er zullen jaarlijks 3 miljoen zalmen lijden en sterven in watertanks die vergelijkbaar zijn met batterij-systemen die in België al verbannen zijn”, zegt Els Van Campenhout van Animal Rights.

“Ook de effecten op het milieu en de omgeving zijn niet onderzocht en ze kregen een vergunning zonder milieueffectenrapport. Dat is absurd want ze weten niet wat er zal gebeuren met het afvalwater.”

Vergunning

De provincie West-Vlaanderen heeft een vergunning gegeven, maar daartegen is er beroep bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “We hopen dat ze de vergunning vernietigt”, luidt het. “Als dat niet gebeurt kunnen we naar de raad voor vergunningsbetwistingen.”

De actie verliep vreedzaam: “We vragen aandacht voor het probleem. Tot nu toe was dat met bezwaren, maar nu treden we ook naar buiten. We houden de bevolking nu op de hoogte.” Begin mei worden de actievoerders, als indieners van het beroep, gehoord door de provincie. “Samen met veertien buurtbewoners want dit leeft wel degelijk in Oostende”, zegt Els Van Campenhout.