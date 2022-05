Dierenrechtenorganisatie Bite Back dient klacht in tegen Brugs dolfinarium… omdat publiek dolfijnen mag aaien

Bite Back, een actiegroep rond dierenwelzijn, dient klacht in tegen het Boudewijn Seapark, omdat het dolfirnarium in Brugge ‘aaisessies’ met dolfijnen organiseert. Boudewijn Seapark wuift die kritiek weg: “Dierenwelzijn heeft het programma mee gevolgd en goedgekeurd. De Vlaamse Dierentuincommissie gaf positief advies!” Bite Back daarentegen keurt de beslissing van de commissie Dierenwelzijn af die het dolfinarium een ontheffing verleent op het Vlaams verbod op direct contact tussen ‘wilde dieren’ en het publiek.

Voor dierentuinen in Vlaanderen geldt er een verbod op direct contact tussen het wilde dier en het publiek. Het dolfinarium in Brugge biedt sessies aan waarbij bezoekers de dolfijnen kunstjes mogen laten doen en hen aaien. De commissie dierenwelzijn keurde daarvoor een uitzondering op de wet goed, omwille van het veronderstelde educatieve karakter van zo’n sessie.

Dierenrechtenorganisatie Bite Back betwist de pedagogische waarde van zulke ontmoeting en vindt dat commercieel gewin niet ten koste van de dieren mag gaan en dient klacht in.

Heb lief

“Ontmoet. Heb Lief. Bescherm”, luidt de slogan van het Boudewijn Seapark te Brugge, het laatste dolfinarium van Vlaanderen. Het park hernam vorige week het programma ‘ontmoeting met dolfijnen’, dat een tijdlang stillag omwille van de coronamaatregelen.

“Tijdens zo’n ontmoeting mag een deelnemer een dolfijn aaien en ermee op de foto, terwijl de wet op dierentuinen zegt dat “direct fysiek contact tussen de dieren en het publiek verboden is.” Dat beweert Anthe Lainé, campagnecoördinator bij Bite Back. De commissie dierenwelzijn keurde voor het dolfinarium echter een uitzondering goed, omwille van het pedagogische waarde van de dolfijnenontmoeting. Het dolfinarium int per ‘educatieve ontmoeting’ 110 euro.

Educatieve waarde

“Kinderen dienen dolfijnen niet aan te raken, dienen niet met hen in het bad te gaan, dienen geen oefeningen met hen te doen om over de biologie en het gedrag van dolfijnen te leren. Het filmpje op de website dat het aanbod illustreert, toont duidelijk het ontbreken van pedagogische doeleinden aan, zo zijn ‘kussen van de dolfijnen’, het aanraken van hun vinnen, alsook de dolfijnen oefeningen laten uitvoeren onnodig in een pedagogische setting”, vervolgt Anthe Lainé.

“Deelnemers krijgen voorafgaand aan het contact met de dolfijnen een presentatie over het gedrag van dolfijnen en de vervuiling van zeeën en oceanen. Die uitleg zou meer indruk maken door het fysieke contact met de dieren dat erop volgt. Er is geen onderzoek dat bevestigt dat personen die een dergelijk contact hadden met een dolfijn (of met een ander dier) daadwerkelijk hun gedrag aanpassen in het belang van natuurbescherming.”

Dierenrechtenorganisatie Bite Back vindt de toegekende uitzondering door dierenwelzijn dan ook niet te verantwoorden, de pedagogisch verrijkende factor van de ontmoeting is verwaarloosbaar. “Bovendien zijn dolfijnen erg stressgevoelige dieren, waardoor hun welzijn tijdens een contactmoment niet gegarandeerd kan worden”, aldus de woordvoerder.

De dierentuinwet verbiedt volgens Bite Back direct contact met een gegronde reden: “Wilde dieren zijn geen aanrakingen gewend en kunnen er een hoop stress door ervaren. Daarbij bestaat er steeds een potentieel gevaar voor de deelnemer in kwestie. Specifiek voor dolfijnen geldt dat ze een erg gevoelige huid hebben en aanrakingen veel intenser aanvoelen dan bij ons het geval is.”

Vlaams minister Ben Weyts heeft het al enkele jaren over een uitdoofscenario voor het laatste dolfinarium van ons land, maar in tussentijd gaat het Seapark gewoon door met de dolfijnenshows, en nu ook opnieuw met de ontmoetingen die uiteraard veel geld opbrengen voor het dolfinarium.

Bite Back dient een klacht in tegen het aanbod van Boudewijn Seapark, en lanceert een online actie om minister van dierenwelzijn Ben Weyts tot verantwoording te roepen. “Commercieel gewin zou nooit boven welzijn mogen gaan. Is dit het goede voorbeeld dat dierenwelzijn wilt geven?”, vraagt Anthe Lainé zich af.

Reactie

Namens het Boudewijn Seapark reageert Geertrui Quaghebeur als volgt op die aantijgingen van Bite Back: “Het klopt dat de wetgeving rond het aanraken van dierentuindieren gewijzigd is in 2019. Tijdens ons educatieve programma Ontmoeting met Dolfijnen is er een kort fysiek contact tussen de bezoeker en de dolfijn. Toen de wijziging in de wetgeving uitkwam, hebben wij in mei 2019 een ontheffing aangevraagd voor dit programma.”

“De Dienst Dierenwelzijn verleende in april 2020, op basis van ons aanvraagdossier, het bezoek ter plaatse (ze hebben het programma fysiek mee gevolgd bij ons!) en het positieve advies van de Vlaamse Dierentuinencommissie, de goedkeuring voor het toelaten van fysiek contact tussen de dieren en het publiek binnen dit educatieve programma.”

“Tijdens de coronacrisis liep dit programma op een laag pitje en sinds april loopt het opnieuw op bepaalde weekenddagen voor publiek”, aldus Geertrui Quaghebeur.