Dierenpolitie pakt twee ontsnapte ezels langs de Expresweg in Lissewege op: wie is de eigenaar?

Wie is er in de Brugse regio twee ezels kwijt? De dieren liepen los langs de Expresweg in Lissewege, maar konden door de Brugse dierenpolitie bij de kraag gevat worden. Ze zijn in het paardenasiel Hippo-Agri van de Brugse gewezen koetsier Mark Wentein ondergebracht.

Dinsdag liepen er gedurende enkele uren twee ezels rond in Lissewege. Die waren blijkbaar ontsnapt uit hun stal of uit een weide. De dierenbrigade van de Brugse politie slaagde erin ze ‘op te pakken’, toen ze langs de Expresweg N31 in Lissewege liepen!

De agenten brachten de ezels onder bij gewezen koetsier Mark Wentein, die in de Gemeneweidestraat 61 in Koolkerke het paardenasiel Hippo-Agri runt.

De Brugse politie en Mark Wentein lanceren een oproep naar de eigenaar: “Wie mist zijn ezels? De eigenaar kan die komen ophalen na afspraak. Eén van de twee ezels is gechipt, met de naam Laruso van de Kruisberg. De ezel werd geboren op 5 december 2003 en is mannelijk….