Dierenopvangcentrum De Zonnegloed zoekt noten

Dierenopvangcentrum De Zonnegloed zoekt schenkers van noten.

Sanctuary De Zonnegloed in Oostvleteren biedt een levenslange toevlucht voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. In De Zonnegloed verblijven meer dan 135 soorten dieren, in totaal zo’n 400 geredde dieren. De Oekraïense beer Sandra beviel op 18 januari onverwacht van twee welpjes.

“Onze dieren vinden noten een echte lekkernij en het is voedzaam. Mocht je een groot aantal noten kunnen missen, dan zijn deze zeker welkom in De Zonnegloed. Eikels hebben we niet nodig”, zegt zaakvoerder Karel Ackaert. Sanctuary De Zonnegloed steunen kan ook financieel via BE58 7390 1329 6879. Wie het domein een bezoekje wil brengen, dient vooraf te reserveren via de website, want er zijn geen tickets te koop aan de ingang.