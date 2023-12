Dierenopvangcentrum De Zonnegloed zoekt metalen golfplaten

In Vleteren zoekt sanctuary De Zonnegloed metalen golfplaten. Deze eindejaarsperiode pakken ze ook met een origineel cadeau. Zo kan je een dagje als dierenverzorger cadeau geven.

“Wij zijn op zoek naar metalen golfplaten. Ben jij of ken jij iemand die ons hiermee kan helpen? Dan mag je ons altijd een mailtje sturen om verder af te spreken. Ze mogen al wat geroest zijn maar liefst niet gekleurd of geschilderd. Ook het formaat speelt geen rol”, klinkt het bij De Zonnegloed.

Geschenkbon

De eindejaarsperiode gaat ook niet zomaar voorbij in De Zonnegloed. Bij het dierenopvangcentrum kan je terecht voor een origineel cadeau. Je kan een bezoek aan zo’n 135 diersoorten cadeau geven of een uitzonderlijke ervaring tussen de dieren door een dagje als dierenverzorger cadeau te geven. De cadeaubon krijg je binnen het uur via mail toegestuurd en blijft één jaar na aankoop geldig.

Info: info@dezonnegloed.be en www.dezonnegloed.be.