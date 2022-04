Dierenopvangcentrum De Zonnegloed zoekt helpende handen

Dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren zoekt medewerkers op het team te versterken. De vzw vangt verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren op die niet terug naar de natuur kunnen.

De Zonnegloed biedt onderdak aan vierhonderd dieren van ongeveer 140 soorten. Het park gaat nu op zoek naar mensen die het team willen versterken: een onthaalmedewerker, een bezorger van voedsel, een algemene vrijwilliger bij onderhoud en een parkeerwachter. Tickets controleren aan de ingang, de shop aanvullen, uitleg geven aan bezoekers, ondersteunen in het onderhoud van shop en sanitair behoren tot het takenpakket van een onthaalmedewerker. Het werk is heel gevarieerd en je spreekt Nederlands, Frans en Engels.

“Voor de regio Poperinge zoeken we ook iemand die één keer per maand de donaties van groenten en fruit wil ophalen en voert naar ons. Voorlopig zou de hulp enkel in april, mei en juni nodig zijn. Daarnaast is een algemene vrijwilliger voor onderhoud gebouwen en groenwerk welkom”, zegt zaakvoerder Karel Ackaert.

Ook een parkeerwachter wordt gezocht. Je bent het eerste aanspreekpunt van de bezoekers en controleer je het parkeerticket. Je wijst de parking aan en spreekt Nederlands, Frans en Engels. Bij interesse kan je mailen naar info@dezonnegloed.be.