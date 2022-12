Dierenkliniek Causus wint prijs voor veiligheid dieren

AniCura Dierenkliniek Causus heeft de AniCura APSIS All-Star Competitie gewonnen. Deze internationale, interne wedstrijd bekroont initiatieven die de veiligheid van de dieren op lange termijn ten goede komen en waaruit andere dierenklinieken kunnen leren. Door het invoeren van een vernieuwde operatiefiche viel dierenkliniek Causus in de prijzen.

“We zijn heel trots dat onze maatregel om de veiligheid van onze patiënten te bewaken door andere AniCura dierenklinieken als baanbrekend wordt beschouwd”, aldus dierenartsassistente Margaux Willems van AniCura Dierenkliniek Causus. De kliniek bevindt zich in de Stationsstraat en is destijds opgericht door Koen Vandendriessche.

“Onze nieuwe operatiefiche bestaat uit drie onderdelen. Er is een onderdeel dat moet worden ingevuld voor de operatie, eentje voor de incisie en tot slot een onderdeel voor het verlaten van de operatiezaal. Zo vermijden we dat er zaken over het hoofd worden gezien. Is het dier nuchter? Heeft het dier een gekende allergie? Werd er al eens eerder een bloedonderzoek uitgevoerd en hoe waren de resultaten daarvan? Dergelijke info is zeer belangrijk en kan een grote rol spelen voor dieren die onder narcose worden gebracht voor een bepaalde ingreep. Vaak werd dit mondeling wel besproken, maar door het invullen van de drie onderdelen op het juiste moment wordt het maken van fouten quasi onmogelijk.”

Het prijzengeld van 2.000 euro zal de dierenkliniek besteden aan een nieuw initiatief dat bijdraagt tot de veiligheid van de dieren.