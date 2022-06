Dierenhandel ondervindt pure kafka rond vergunning voor huisdieren:“Enkel in België kunnen ze dergelijke wet uitvinden”

Vanaf 1 juli moet een nieuwe wetgeving ervoor zorgen dat huisdieren niet meer impulsief als cadeau worden aangekocht. Of toch in Wallonië, want in Vlaanderen is van dergelijke regelgeving geen sprake. Voor speciaalzaken aan de taalgrens lijkt de toekomst dan ook allesbehalve rooskleurig.

Van goudvissen tot hamsters en zelfs goudgele kanaries. Wie vanaf 1 juli een gezelschapsdier wil aanschaffen in eender welke speciaalzaak, zal een vergunning van de overheid moeten voorleggen. De Waalse overheid wil paal en perk stellen aan impulsaankopen die veelal in dramatische toestanden eindigen. De kleine puppy van weleer wordt een grote loebas en die geinige cavia’s brengen kopzorgen met zich mee tijdens de vakantieperiodes. Asielen kijken jaar na jaar met een bang hart uit naar de vakantieperiode, waar ze overstelpt worden met achtergelaten huisdieren.

De aankoop van een huisdier moet een weloverwogen aankoop zijn en dus is een vergunning niet meer dan logisch. Of dat is toch het uitgangspunt van de Waalse regering, die al sinds 2019 druk op de ketel van het dierenwelzijn zet. 2022 wordt dan ook het jaar dat ze de slag thuis halen want een spontane aankoop van een dier wordt vanaf 1 juli ronduit onmogelijk. Toch wanneer we spreken over Wallonië, want in Vlaanderen loopt het zo’n vaart niet. Enkel de verkoop van honden en katten valt onder een resem aan regels maar andere gezelschapsdieren mogen vrij verhandeld worden.

Taalgrens

Animaux Express in Ploegsteert. © TV

Voor heel wat dierenspeciaalzaken in Wallonië lijkt het er dan ook op dat ze, na de coronacrisis, een nieuwe bittere pil mogen slikken. Vooral de handelszaken op de taalgrens zien het met lede ogen aan en wachten bang af. Dat de nieuwe wet er eentje is ‘à la Belge’, wordt duidelijk wanneer we de winkels van Animaux Express binnenstappen. De onderneming, met maatschappelijke zetel in Vlaanderen, heeft vestigingen in zowel Menen als Ploegsteert. Het zorgt er meteen voor dat ze vanaf 1 juli te maken krijgen met een merkwaardige situatie. “In Menen verkopen we vooral honden maar in Ploegsteert, Wallonië dus, vinden klanten ons vooral voor de kleinere huisdieren zoals hamsters en cavia’s.”

Voor goudvis in Wallonië heb je straks vergunning nodig, in Vlaanderen niet – Dolores Rabaut

Dolores Rabaut (55) runt al sinds 1993 de firma en koos voor beide panden specifiek een plaats aan de grens. “Dagjestoeristen uit Frankrijk komen hier voorbij en dan is een passage in onze zaak al snel gemaakt. Natuurlijk zijn we in regel met alles qua vergunningen al moeten we toegeven dat we bij die nieuwe wet toch wel even de wenkbrauwen moesten fronsen. Stel dat een klant in Ploegsteert binnenstapt en hij of zij een dier wenst aan te kopen zonder zo’n vergunning? Wat moeten we dan doen? Dan sturen we die toch gewoon door naar onze zaak in Menen! Op alles samen 15 minuten staan ze er en zijn die papieren niet meer nodig. Vergeet niet dat we hier nog steeds over hetzelfde land spreken hé. Wij hebben dan nog geluk want we beschikken over twee zaken, hoe anderen dat gaan oplossen is een groot raadsel.”

Ambtenaren op pad

Dolores hekelt niet alleen de krakkemikkige regelgeving, ook over de communicatie is ze niet te spreken. “We moeten alles vernemen via de pers of via het internet. Van de overheid zelf krijgen we helemaal niks van informatie”, zucht ze. “Het is weer zo een typische situatie waar de overheid een beslissing neemt en wij het maar moeten uitzoeken. Binnen enkele maanden sturen ze dan ambtenaren op pad, die ons dan een veeg uit de pan zullen geven met een stevige boete die erop volgt. Trouwens, moeten wij nu politie gaan spelen bij onze klanten? Hoe moeten wij weten of de klant ons een echte of een valse vergunning voorlegt? Het is overigens een utopie te denken dat mensen echt zoveel moeite gaan doen voor de aankoop van een goudvis. Ze gaan gewoon even verder rijden naar Vlaanderen en daar hun aankopen doen. Met deze absurde regels wint het dierenwelzijn niet, de Waalse handelaar verliest wel stevig. Het is niet te begrijpen dat een klein land zoals België er keer op keer in slaagt wetten uit te vinden die voor Vlaanderen en Wallonië anders zijn.”

De zaak in Menen. © CL

Wie in Wallonië woont moet vanaf 1 juli, via het gemeentehuis, een vergunning voor de aankoop van een gezelschapsdier aanvragen. De Waalse minister bevestigde tijdens de meest recente vragenronde dat ook goudvissen onder die regel vallen. Wie niet in Wallonië woont, kan een document op de site van de overheid downloaden en moet een ingevuld papier per post naar de dienst dierenwelzijn sturen. De overheid engageert zich om elke aanvraag binnen de 15 dagen te behandelen. Handelaars moeten een register bijhouden van alle klanten en riskeren een boete die tot 100.000 euro kan oplopen indien ze hier niet aan voldoen. Particulieren die dan weer betrapt worden met een aangekocht huisdier, zonder vergunning, krijgen geen boete. In dergelijke gevallen wordt het huisdier wel in beslag genomen. “Wat gaan ze doen wanneer die mensen dan hun dier naar Vlaanderen meenemen? Gaan ze het daar in beslag laten nemen dan?” bemerkt Dolores nog op.

Ook bij de gemeentelijke overheden zorgt de nieuwe wetgeving voor de nodige kopzorgen. Hoewel zij vanuit het gewest de opdracht kregen stevig te gaan controleren, weet niemand precies hoe ze dat moeten aanpakken. Ook voor het afleveren van de vergunningen tasten ze nog compleet in het duister, al vreest men voor onvermijdelijke gaten in het net. “Op de eerste dag van de vakantieperiode een extra personeelslid moeten inschakelen hiervoor? Niet simepl die te vinden”, klinkt het bijna overal in koor.